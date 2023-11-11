الدوحة، قطر: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزتي أفضل بنك للأفراد، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر ضمن جوائز ذا آشيان بانكر العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023. ويؤكد هذا التكريم على التزام المصرف بالتميز في الخدمات المصرفية للأفراد وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جهوده المستمرة في الابتكار والحفاظ على ريادته في القطاع المصرفي.

وتبرز هذه الجوائز التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، ودوره المحوري في تعزيز تجربة العملاء من الأفراد والشركات. ويتماشى هذا التكريم مع الاستراتيجية العامة للمصرف، مما يعزز مكانته باعتباره مؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. وتعد هذه الجوائز بمثابة دليل على مرونة المصرف وقوته المالية، وتطويره المستمر لخدماته ومنتجاته المصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تؤكد هذه الجوائز المرموقة على التزام المصرف بالابتكار الذي يساعد بدوره على تطوير الخدمات المصرفية. وعلى صعيد آخر، يواصل المصرف التزامه بتعزيز تطبيق جوال المصرف، والذي يضم أكثر من 180 خدمة تسهل المعاملات المصرفية اليومية، وتقدم عدداً من الخدمات المتكاملة مثل برامج التداول والتكافل. ويقدم المصرف باستمرار ميزات جديدة ومبتكرة لتيسير التجارب المصرفية الرقمية للعملاء، مما يضمن لهم الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وعلى مستوى الشركات، يعمل المصرف على تعزيز التحول الرقمي فيما يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم منتجات جديدة لتلبية الاحتياجات المصرفية للشركات. وأطلق المصرف خدمة فتح حساب الشركات عبر الإنترنت لتعزيز التجربة المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكنهم إنشاء الحساب بطريقة سهلة وسريعة. وعلاوة على ذلك، يعمل المصرف باستمرار على تعزيز خدماته المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الوصول إلى الأموال والتحكم الكامل فيها.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسعدنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة، والتي تلقي الضوء على التزامنا بتقديم تجربة مصرفية عصرية تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ويؤكد هذا التكريم على ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس تنوع العروض التي نقدمها لجميع عملائنا. وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على تجربة العملاء السلسة التي نقدمها ونحرص على تطويرها باستمرار. نحافظ على التزامنا بالابتكار، بينما نسعى جاهدين لتقديم حلول مصرفية تواكب التطورات والابتكارات المستمرة في القطاع المصرفي".

تعد جوائز "آشيان بانكر" العالمية واحدة من أبرز الجوائز السنوية المرموقة التي تقدر التميز في مجالات الخدمات المالية للأفراد، والتكنولوجيا، والمخاطر، والمعاملات المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسلط هذه الجوائز الضوء على الريادة داخل المؤسسات المالية، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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