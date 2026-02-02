الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن توقيع شراكة حصرية مع الفردان أوتوموتيف، إحدى أعرق مجموعات السيارات في دولة قطر. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم برنامج تمويل السيارات مصمم خصيصاً عبر جميع علامات الفردان أوتوموتيف، بما يعكس التزام الجانبين بالابتكار، والجودة، وتقديم تجارب مصرفية تركز على العملاء. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في صالة عرض BMWالخليج الغربي في أبراج الفردان، بحضور ممثلين عن المصرف والفردان أوتوموتيف.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاقتناء سياراتهم المفضلة من أبرز العلامات العالمية، بما في ذلك رولز-رويس، فيراري، أستون مارتن، مازيراتي، بي إم دبليو، جاكوار، لاند روفر، ميني، فيات، ألفا روميو، وأبارث. ويتميز البرنامج بمعدلات ربح حصرية، وفترات سداد مرنة، وتغطية تكافلية شاملة، وفترة سماح تصل إلى 12 شهراً، إضافة إلى بطاقة ائتمانية مجانية من المصرف للسنة الأولى، بما يضمن تجربة امتلاك استثنائية بمعايير فاخرة.

وفي إطار سعي المصرف المتواصل لتعزيز التحول الرقمي في تجربة تمويل السيارات، أصبح بإمكان العملاء التعرّف على جميع وكالات الفردان أوتوموتيف عبر متجر السيارات الالكتروني المتاح على تطبيق جوال المصرف. ومن خلال خطوات سهلة، يمكن للمستخدمين تصفح السيارات، ومقارنة المواصفات، وحجز تجارب القيادة، والحصول على التمويل بشكل فوري، ضمن منصة رقمية متكاملة.

وتؤكد هذه المبادرة ريادة المصرف بصفته أول بنك في قطر يوفّر رحلة رقمية متكاملة لشراء السيارات، تجمع بين معدلات ربح تنافسية، وسرعة الموافقات، وسهولة المعالجة الرقمية، إلى جانب التجربة الشخصية المميزة داخل صالات العرض.

وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: " تمثل شراكتنا الحصرية مع الفردان أوتوموتيف محطة جديدة في قطاع تمويل السيارات الفاخرة في قطر. ومن خلال الجمع بين الريادة الرقمية للمصرف وخبرته في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعروض الفردان أوتوموتيف المرموقة، نرسّخ معياراً جديداً للسهولة والابتكار. ومن خلال متجر السيارات الالكتروني والتكامل داخل صالات العرض، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع برحلة أسرع وأكثر سهولة وقيمة، تمتد من مرحلة الاختيار وحتى التسليم."

وعلق السيّد حسين عمر الفردان، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفردان أوتوموتيف، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع مصرف قطر الإسلامي، الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم تجربة تمويل سلسة وشفافة لعملائنا. سواء في صالات العرض أم عبر تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بالمرونة والسرعة وراحة البال، بما يعكس التزام الفردان أوتوموتيف الدائم بتقديم التميز في كل رحلة قيادة".

بصفتها شريكاً موثوقاً لأبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات على المستويين المحلي والدولي، تواصل الفردان أوتوموتيف الارتقاء بسوق السيارات من خلال وكالاتها العالمية المتميزة، والتزامها بتقديم أعلى مستويات خدمة العملاء. ويسهم تعاونها مع مصرف قطر الإسلامي في تعزيز قدرتها على توفير تجربة شراء سلسة وحديثة ومتخصصة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.www.qib.com.qa

-انتهى-

