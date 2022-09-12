منصة تسمح للموظفين الحصول على جزء من راتبهم المستحق

المنامة، مملكة البحرين: انطلاقًا من نهجه المستمر وحرصه الدائم على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لعملائه بقطاع الشركات، أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين عن إطلاقه لمنصة "راتبي"، التي تسمح لعملاء المصرف من الشركات تمكين موظفيهم من الحصول على جزء من راتبهم المستحق عند الطلب قبل موعد صرف الرواتب.

ويأتي هذا الإعلان تطبيقًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي وقعها المصرف الخليجي التجاري في وقت سابق من هذا العام مع شركة "ريالايز"، مما يمّكن عملاء المصرف من الشركات المنضمة للمنصة بالسماح لموظفيها من سحب أي مبلغ من الرصيد المتاح قبل موعد الراتب مقابل رسوم خدمة رمزية و دون احتساب أي أرباح على الخدمة .

وستكون منصة "راتبي" خياراً مثالياً للشركات الراغبة في تحقيق أثراً إيجابياً على أداء واستقرار وإنتاجية موظفيهم وتعزيز ولاؤهم المؤسسي، حيث ستساعد هذه المنصة موظفي الشركات بالتحكم بأموالهم بشكلٍ أفضل وتلبية أي التزامات مالية طارئة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد محمد بوراشد، مدير الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف الخليجي التجاري، بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة "ريالايز"، حيث ستوفر منصة “راتبي” خياراً لعملائنا من الشركات لتقديم ميزة خاصة لموظفيهم تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة والتي تضاف إلى باقة المزايا التي تقدمها هذه الشركات لموظيفهم من أجل تحقيق الإستقرار المالي لهم وتوفير بيئة محفزة للعمل والإنتاجية، كما وتأتي هذه المنصة لتعكس التزام المصرف بالنهج الريادي الذي يتبعه عبر توظيف آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية من تقنيات سلسة وسريعة لإجراء المعاملات المصرفية المختلفة بكل سهولة وأمان للعملاء من المؤسسات والأفراد على حد سواء."

من جانبه، صرح السيد خالد الشكراني، المدير التنفيذي في شركة ريالايز، قائلًا "نحن سعيدين بإطلاق منصة “راتبي” بالتعاون مع المصرف الخليجي التجاري حيث تعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين و قريباً في أسواق أخرى، وانطلاقه أولى لتوفير خدمات "ريالايز" بالتعاون مع المؤسسات المصرفية بالشرق الأوسط. نتوقع أن تمكن هذه الخدمة الشركات من تحقيق التوازن في التدفقات المالية ورفع مستوى الإنتاجية من خلال كسب ولاء الموظفين من خلال المساهمة في التخفيف من وقع الأعباء المالية الطارئة على أدائهم.”

ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

وتعتبر شركة "ريالايز" منصة تكنولوجيا مالية تأسست في سنغافورة في أواخر عام ٢٠١٩م، وتشارك الشركة المؤسسات المالية لتلبية احتياجات عملائها من الشركات والأفراد من خلال توفير حلول تقنية سلسة وفعالة من حيث التكلفة، وتمكن هذه الحلول المؤسسات المالية لتصبح مبتكرة وتحدث من خدماتها لتستجيب لمتطلبات زبائنها وتكتسب ميزة في الجذب والحصول على عملاء جدد.

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