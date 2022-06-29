الرياض – المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، عن توقيع مذكرتي تفاهم غير ملزمة مع شركة كريستوف غلوبال امباكت العالمية لبناء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي "الديزل الحيوي" وقود سالب الكربون مشتق من الطحالب وتحويل مخلفات الآبار البترولية وزيوت بواخر الشحن ومخلفات خزانات الوقود والمواد البترولية إلى مواد أولية مخفضة للكربون (تقليل انبعاثات الكربون).

وأوضح المهندس إياد مشبخ، رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية أن التوجه الجديد لشركة المصافي العربية السعودية يكمن في تطوير أعمالها وأن تكون من الشركات المحلية الرائدة في العمل، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والمبادرة الاستراتيجية، المنضوية تحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للطاقة المتجددة، وكذلك رؤية المملكة 2030.

وأضاف المهندس مشيخ: " نسعى لأن يكون هذا المشروع من أكبر مشاريع العالم باستخدام الطاقة، المتجددة، ونهدف من خلاله بالتعاون مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في التعريف بمصادر الطاقة المتجددة و مزيج الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون، كما أن هذا المشروع، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الطاقة، سيكون مشروعاً وطنياً يزيد في مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتخفيض انبعاثات الكربون".

وأشار الأستاذ مروان حسين العمودي، رئيس مجلس ادارة كريستوف ارابيا بأهمية هذة الإتفاقية والتي تتماشي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي ايضا ستؤدي لخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي مستقبلاً في مجال الطاقة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كريستوف غلوبال ايمباكت العالمية السيد أوليفر كريستوف : "نسعى من خلال توقيع هذه المذكرة للمساهمة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2060، وخفض انبعاثات الكربون "

ووأضاف قائلاً السيد أوليفر كريستوف : "من أهدافنا أيضاً عبر شراكتنا مع المصافي العربية السعودية، المساهمة في خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 % ضمن تعهد الميثان العالمي بحلول العام 2030، أضافة إلى غرس 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون متر مربع من الأراضي خلال العقود المقبلة، وجميع هذه الأهداف هي من البنود الأساسية التي تتضمنها رؤية السعودية 2030".

يذكر أن شركة المصافي العربية السعودية ذكرت في بيان أن بناء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي "الديزل الحيوي" والمتوقع بناؤها بالقرب من ساحل الأحمر وعلى مساحة تصل لـ 14 مليون متر مربع، علماً بأن هذا المشروع سيصل إلى طاقة إنتاجية 10

ملايين طن من الوقود الحيوي سنوياً، وباستثمار في مرحلته الأولى بقيمة تصل إلى مليار ريال بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال إيمباكت.

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