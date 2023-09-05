دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين نورمان تامباخ بمنصب رئيس الشؤون المالية الجديد للمجموعة. وسيقوم نورمان من خلال هذا المنصب بلعب دور مهم في دعم رؤية البنك فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ استراتيجيته المالية بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ويدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا، ويحسّن عمليات الوظائف المالية والشؤون المؤسسية للمجموعة.

هذا ويتمتع نورمان بمسيرة مهنية دولية مميزة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، ساهمت بتزويده بخبرة هائلة في مجموعة متنوعة من المجالات الحساسة، كالهندسة المالية الاستراتيجية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والعمليات المالية، والحوكمة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وإدارة رأس المال، والتخطيط الضريبي المؤسسي، فضلاً عن فهمه العميق في مجال التقنيات المالية وتحليلات البيانات والتحول الرقمي.

واستطاع نورمان بناء سجله المرموق في مجال تخصصه من خلال تولي العديد من المناصب العليا في بعض أهم المؤسسات المالية المرموقة حول العالم، مثل مجموعة ING العالمية المدرجة التي انضم إليها في عام 2013 كمراقب للمجموعة ورئيس للشؤون المالية. كما تولى في عام 2019 منصب رئيس الشؤون المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك ING ألمانيا. وشغل نورمان سابقاً مناصب مهمة في شركة KPMG في بلجيكا وهولندا.

وفي معرض تعليقه على تعيين نورمان تامباخ، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: " نحن سعداء للغاية بانضمام نورمان إلى عائلة المشرق. ونعلم جيداً بأن كفاءته المشهود لها وخبرته الكبيرة في الشؤون المالي في العديد من الأسواق تمثل عاملاً رئيسياً في عمق معرفته بالتحديات والفرص الدولية وطبيعة المشهد المالي سريع التطور. وستوفر قيادته للمشرق وضوحاً في توجه مجموعتنا بما يساهم في تحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة في ضمان نمو مستدام واستقرار مالي وحماية قوية للبنك ومساهميه".

وسيقوم نورمان في المشرق بأداء دورٍ رئيسي في الإشراف على الميزانية العمومية للبنك، وهيكلية إعداد التقارير المالية، والتعاون مع السلطات التنظيمية والضريبية المتعددة. كما أنه سيلعب دوراً محورياً في مواصلة التحول الرقمي للعمليات المالية للبنك، وضمان فعالية وظائف إعداد التقارير، وبناء فريق مالي يتمتع بخبرة عالمية رفيعة المستوى.

من جانبه، قال نورمان تامباخ: "يشرفني جداً الانضمام إلى المشرق خلال هذه الحقبة المميزة والمهمة في مساره للتحول إلى بنك رقمي رائد ذو حضور دولي سريع النمو. وأنا أتطلع قدماً إلى المساهمة في دعم البنك للتغلب على التحديات الراهنة، واستغلال الفرص الناشئة لا سيما خلال هذه الفترة التي تتسم بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي عالمي غير مسبوق، كما أنني متحمس للمساهمة بتعزيز نقاط القوة الأساسية للبنك الذي يعد لاعباً رائداً في الاقتصاد الرقمي. وأتوق إلى توظيف خبرتي وتجربتي لتوفير أرفع مستويات القيادة في مجال النزاهة المالية لعمليات البنك، بما يدعم حماية مصالح مساهميه وعملائه، ويعزز تأثيره على الاقتصاد بشكل عام".

جدير بالذكر أن نورمان تامباخ هولندي الجنسية، يحمل درجة ماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة نينرود للأعمال في هولندا، وهو محاسب عام معتمد.

ويأتي تعيين المشرق لنورمان ضمن فريقه القيادي، انطلاقاً من البنك بقدرته على المساهمة بتوجيه البنك لتحقيق مستقبل مالي أكثر قوة واستدامة.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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رنا البورنو

العلاقات العامة، المشرق

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