دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، اليوم عن تعيين حمدة الشمالي بمنصب رئيس الموارد البشرية ورأس المال الفكري الذي تم استحداثه مؤخراً.

وستقوم حمدة من خلال منصبها الجديد وخبراتها الواسعة في مجالات رأس المال البشري وتنمية المواهب، بقيادة وتنمية الموارد البشرية وتطوير المواهب في المشرق ودعم برامج الثقافة وتعزيز المشاركة. كما ستكون مسؤولة عن تعزيز جهود التنوع والمساواة والشمول في البنك، وتسهيل اعتماد نهج القوى العاملة في كل مكان، ونماذج العمل المختلفة، وأتمتة تجربة الموظفين وبناء نظام سليم يقوم على نهج أكثر شمولاً للسلامة المؤسسية.

وتُعتبر حمدة الشمالي من أبرز الكوادر الوطنية في مجال الموارد البشرية في الإمارات، وتتمتع بتاريخ حافل في هذا المجال يمتد لأكثر من 20 عاماً حققت خلالها العديد من الإنجازات المهمة مع مؤسسات محلية ودولية.

وقبل انضمامها إلى المشرق، كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في الشركة الوطنية للتأمين الصحي - ضمان، حيث كانت تشرف على مختلف جوانب الموارد البشرية في الشركة. كما قادت مشروع الأعمال والثقافة في إطار برنامج المجتمع العالمي للموارد البشرية في الشركة، والذي ساعد في توجيه أنشطة الشركة وتحويل رؤيتها وثقافتها وتقنيتها ومواردها. كما تولت قيادة التوطين وتطوير المواهب المحلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من البنوك العالمية مثل بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط وبنك باركليز بي ال سي.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "تتمتع حمدة بسمعة مرموقة في مجال بناء التميز وتبني نهج مبتكر للموارد البشرية. ولا شك بأن رؤيتها الجديدة في مجال تطوير الموارد البشرية إلى جانب الموقع الريادي للمشرق سيعزز دورها في دعم مساعينا لتعزيز برامج التوطين في مختلف أرجاء البنك، وجذب أفضل الكوادر وأفضل الخبرات في هذا المجال محلياً وعالمياً، وبناء ثقافة مكان العمل التي تحفز الموظفين وتشجعهم على تحدي اليوم وتعمل على تعزيز مشاركتهم. ونحن نؤمن بأن لهذه المهمة دوراً أساسياً بالنسبة لتعزيز استراتيجية النمو المستقبلية للبنك. وأنا أتطلع إلى العمل مع حمدة لتعزيز مكانة المشرق كأحد أفضل الأماكن للعمل في القطاع المصرفي".

من جانبها، قالت حمدة الشمالي: "أنا سعيدة جداً بالانضمام إلى المشرق لا سيما في مثل هذه المرحلة الهامة في مسيرته، إذ يهدف البنك إلى بناء علامة تجارية منافسة، وتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي ملموس من خلال دعم تطلعات وأحلام واحتياجات الجميع. ويمثل جذب المواهب والاحتفاظ بها عاملاً أساسياً في هذه الاستراتيجية، وأنا أتطلع قدماً لمشاركة تجربتي وخبرتي في قطاع الخدمات المالية لتعزيز رأس المال البشري في المشرق وتعزيز قدرته على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمتعامليه".

جدير بالذكر أن حمدة الشمالي تحمل شهادة البكالوريوس في العلوم التطبيقية في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا بدبي.

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّ اليوم" لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

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