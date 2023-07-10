دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين حسن علي لقيادة مجموعة التدقيق الداخلي. وسيقود حسن من خلال منصبه هذا، الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية لعمليات التدقيق الداخلي للمشرق، ومواءمتها مع الأهداف المؤسسية الأوسع للمجموعة ككل.

هذا ويتمتع حسن بخبرة كبيرة اكتسبها من خلال العديد من المناصب التي شغلها، حيث شغل منصب نائب الرئيس- رئيس تدقيق الاستثمارات والخزينة في دبي الإسلامي، ونائب الرئيس - رئيس التدقيق للخدمات المصرفية للأفراد ورئيس وظائف الدعم والرقابة الشرعية في نور بنك. وتعد الخلفية القوية التي يتمتع بها في أعمال التدقيق وإدارة المخاطر من أهم العوامل التي تجعل من تعيينه في منصبه الجديد خطوة منطقية جداً لقيادة عمليات التدقيق الداخلي في المشرق وتحسين البيئة الرقابية في المجموعة.

وفي معرض تعليقه على تعيين حسن علي، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء بانضمام حسن إلى عائلة المشرق. إن خبرته الواسعة في مجال التدقيق ومعرفته العميقة في القطاع المالي ستكون عاملاً مهماً جداً بالنسبة لنا في سياق مواصلتنا لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر والبيئة الرقابية في المشرق. وكلي ثقة بأن حسن سيقدم أفضل مالديه بكل احترافية وتفوق، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

وسيقوم حسن في منصبه الجديد بمواءمة الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية لعمليات التدقيق الداخلي للمشرق، ومواءمتها مع الأهداف المؤسسية الأوسع للمجموعة ككل. وتشمل مسؤوليات حسن توفير ضمانات قوية بشأن فعالية إدارة المخاطر، وتخطي أهداف الموازنة، وتأسيس برنامج لتقييم الجودة وتحسينها كجزء من خطتنا الاستراتيجية.

من جانبه، قال حسن علي: "يشرفني جداً الانضمام إلى المشرق، المؤسسة التي تواصل ريادتها في القطاع المالي من خلال طرح تقنيات جديدة وتقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة. كما أنني أتطلع قدماً إلى توظيف خبرتي وتجربتي لتعزيز وظائف التدقيق الداخلي والمساهمة في استمرار البنك بتحقيق النمو والنجاح".

يحمل حسن علي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ في دبي، وبكالوريوس العلوم التطبيقية في الأعمال والإدارة (قسم المحاسبة) مع مرتبة الشرف من كليات التقنية العليا.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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العلاقات العامة، المشرق

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