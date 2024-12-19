القاهرة، مصر: أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين جيوثي باثولا كرئيس عالمي لشبكة المشرق العالمية (MGN) والمدير الإداري للشبكة في الهند. في منصبها الجديد، ستشرف جيوثي على عمليات شبكة المشرق العالمية ( منصة نموذج القوى العاملة الموزعة في المشرق)، بالإضافة إلى إداراتها التشغيلية في الهند وباكستان ومصر. يهدف هذا الدور إلى ضمان استمرار تأهيل المواهب وتقديم الخدمات الديناميكية عالية الجودة لدعم أهداف المشرق الاستراتيجية والرقمية والتشغيلية.

تتمتع جيوثي بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالي الخدمات المصرفية والتكنولوجيا. قبل انضمامها إلى المشرق، شغلت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركةUBS India Service Co. ، كما كانت رئيس العمليات في قسم العمليات والتكنولوجيا في الهند، حيث أشرفت على عمليات دمج "كريدي سويس" فيUBS . وكذلك تولت جيوثي سابقاً أدواراً قيادية في كريدي سويس في سنغافورة والهند، حيث أدارت البرامج العالمية وعملت على تعزيز الكفاءات التشغيلية.

وفي إطار تعليقه على هذا التعيين، قال مارك إدواردز، رئيس مجموعة العمليات في المشرق: "يسعدنا أن نرحب بجيوثي كرئيس عالمي لشبكة المشرق العالمية (MGN) والمدير الإداري للشبكة في الهند. إن خبرتها الكبيرة في الخدمات المصرفية والتكنولوجيا تؤهلها بشكل مثالي لقيادة التطور المستمر لهذه الشبكة كداعم استراتيجي لعمليات المشرق العالمية. وبفضل سجلها المتميز، نثق بأن شبكة المشرق العالمية ستستمر في تقديم المواهب والخدمات ذات المستوى العالمي، مما سيمكن البنك من إتاحة حلول مبتكرة ومستدامة لعملائه في جميع أنحاء العالم."

وفي حديثها عن منصبها الجديد، قالت جيوثي باثولا، الرئيس العالمي لشبكة المشرق العالمية والمدير الإداري للشبكة في الهند: " يشرفني الانضمام إلى المشرق، المؤسسة التي تمتلك إرثاً عريقاً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. إن التزام المشرق بدعم الابتكار والتميز التشغيلي والتحول الرقمي يلهمني ويتماشى مع مسيرتي المهنية. وأتطلع بشغف للعمل مع الفرق الموهوبة في شبكة المشرق العالمية والمشرق لتعزيز منصة القوى العاملة الموزعة لدينا، وضمان استمرارها كداعم استراتيجي لرؤية البنك ونموه عالمياً."

تتمتع جيوثي بروح ريادية واضحة، حيث كانت مالكة ومشغلة لمطعمين في مومباي. وهي حاصلة على شهادة في هندسة الإلكترونيات من جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية في حيدر أباد، وكذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية.

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