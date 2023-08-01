دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين بسام موسى بمنصب المستشار العام للمجموعة. سيكون بسام من خلال منصبه هذا مسؤولاً عن الإشراف على الشؤون القانونية للمشرق، وضمان حماية أصول ومصالح البنك ومساهميه من المخاطر القانونية المحتملة محلياً ودولياً.

هذا ويتمتع موسى بتاريخ حافل ومميز في القطاع المصرفي والمالي، مع خبرة واسعة في مشاريع الطاقة، والشركات التجارية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والعقارات، والحوكمة، والإدارة الذكية للمنازعات والتقاضي، جمعها من خلال تولي العديد من المناصب الرفيعة. وكان موسى قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في بنك الإمارات للتنمية، ومدير الشؤون القانونية للمجموعة للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني. كما شغل أيضاً مناصب مهمة في العديد من مكاتب المحاماة على امتداد مسيرته المهنية، بما في ذلك رئيس شؤون الخدمات المصرفية والمالية في شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، ومساعد أول في مكتب الشلقاني للمحاماة، الأمر الذي عزز من خبرته القانونية.

وفي معرض تعليقه على تعيين بسام موسى، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء بانضمام بسام إلى عائلة المشرق. ولا شك بأن كفاءته المشهود لها وخبرته الكبيرة في المجال القانوني ومعرفته الواسعة بالقطاع المالي، تجعل منه إضافة مهمة لفريقنا. وبينما نواصل خوض المشهد دائم التطور والتغير للأعمال المصرفية والمالية، فإن قيادة بسام ستوجهنا بلا شك لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وستضمن حماية قوية لمصالحنا ومصالح مساهمينا".

وسيقوم بسام في منصبه الجديد، بالتركيز على تقوية الأنظمة والممارسات والإجراءات القانونية للبنك، وتجنب المخاطر المستقبلية من خلال التكيف مع التغييرات في المشهد القانوني، وتقديم التحذيرات المرتبطة بوجهة النظر القانونية والتشريعية والامتثال لقيادة البنك بشكل فوري.

من جانبه، قال بسام موسى: "يشرفني الانضمام إلى المشرق، هذه المؤسسة العريقة التي تقود الابتكار في القطاع المصرفي بأكمله. وسوف أبذل جهدي لتعزيز الإطار القانوني للبنك في ظل المشهد المصرفي الديناميكي والمليء بالتحديات، للتعامل بنجاح مع الظروف التنظيمية المعقدة. وأنا أتطلع قدماً إلى توظيف خبرتي وتجربتي لتقديم دعم قانوني قوي يحمي عمليات البنك ويساهم في نموه ونجاحه".

جدير بالذكر أن بسام موسى يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية روبرت إتش ماكيني للقانون، في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وخضع لدورات دراسات عليا في القانون المالي الدولي في جامعة لندن بالمملكة المتحدة. كما عزز بسام من خبراته في المجال المالي عبر تنفيذه تدريب على قضايا توثيق القروض الخاصة بجمعية سوق القروض (LMA) في لندن في عام 2014.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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رنا البورنو

العلاقات العامة، المشرق

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