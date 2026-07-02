دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام شراكة مع سكون للتأمين لتقديم حل تأميني مدمج مبتكر لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان الشركات الوصول بسلاسة إلى تأمين تعويضات العمال وتأمين المسؤولية تجاه الغير، مباشرةً عبر منصة "MashreqBiz" للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يوفر تجربة أسرع وأبسط ورقمية بالكامل.

وتُحدث هذه المبادرة تحولاً في كيفية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغطيات التأمينية الأساسية، من خلال دمج خدمات التأمين مباشرة ضمن المنصة المصرفية الرقمية. إذ أصبح بإمكان الشركات الآن شراء تأمين تعويضات العمال بشكل فوري لحماية الموظفين في حال تعرضهم لإصابات أثناء العمل، إلى جانب الحصول على تأمين المسؤولية تجاه الغير للحماية من المطالبات الناجمة عن الإصابات الجسدية العرضية أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات. وتتم جميع مراحل تجربة العميل بشكل رقمي بالكامل ودون استخدام أي مستندات ورقية، مما يلغي الحاجة إلى الإجراءات اليدوية أو التفاوض عبر الوسطاء أو المعاملات غير الرقمية، مع توفير أقساط تأمينية تنافسية وتغطيات شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الحل الجديد ثمرة إطار تعاون استراتيجي بين المشرق وسكون للتأمين، يهدف إلى تطوير نموذج سلس لتوزيع خدمات التأمين المضمن. ومن خلال دمج قدرات سكون للتأمين في الاكتتاب وإصدار الوثائق التأمينية مع المنصة المصرفية الرقمية للمشرق، توفر الشراكة تجربة تجمع بين قيادة البنك للخدمة وخبرة شركة التأمين، بما يتيح للعملاء استكشاف المنتجات التأمينية وشرائها وإدارتها دون مغادرة البيئة المصرفية الرقمية.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال راجيف تشاليسجونكار، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال و “NEO BIZ” في المشرق: "تتمثل رسالتنا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مالية وتأمينية مريحة ترتكز على الابتكار الرقمي. ومن خلال دمج هذه التغطيات الأساسية ضمن البيئة المألوفة والموثوقة لمنصة MashreqBiz للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فإننا نحول عملية معقدة إلى مهمة رقمية بسيطة. وتمثل هذه المبادرة، إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية، خطوة نحو توفير منظومة رقمية متكاملة تتيح لأصحاب الأعمال إدارة شؤونهم المالية ومخاطرهم التشغيلية من مكان واحد".

ومن جانبه، قال هاشير كوتال، النائب الأول للرئيس ورئيس منتجات التأمين المصرفي في المشرق: "في إطار عروضنا المتكاملة في مجال التأمين المصرفي، نواصل تعزيز مجموعة حلول الحماية التي نقدمها لتلبية احتياجات العملاء بصورة أفضل، وتمثل هذه المبادرة الرقمية الجديدة عنصراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية. وتتوفر هذه الخدمة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتمد على التكامل الرقمي الفوري لإتاحة إصدار عروض الأسعار بشكل لحظي، وتبسيط إجراءات الانضمام عبر استخدام بيانات الأعمال المتاحة مسبقاً، وإتمام عمليات الدفع الفورية، وإصدار الوثائق التأمينية رقمياً، مع حفظ الوثائق بأمان داخل المنصة بما يضمن سهولة الوصول إليها وتعزيز الشفافية وتوفير خدمات متابعة فعالة ومستمرة".

بدوره، قال أديتيا كولكارني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التوزيع في سكون للتأمين: "تمثل شراكتنا مع المشرق نموذجاً قوياً لكيفية تطور مستقبل قطاع التأمين. ويتيح لنا هذا الحل الجديد الوصول إلى العملاء في اللحظة التي يحتاجون فيها إلى الحماية. ومن خلال الجمع بين الريادة الرقمية للمشرق والخبرة العميقة التي تتمتع بها سكون في مجال الاكتتاب التأميني، يمكننا تقديم حلول حماية موثوقة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية عبر قناة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام".

ومن خلال إطلاق هذه الحلول، يؤكد المشرق التزامه المتواصل بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تمكينها بالأدوات والحماية اللازمة للنمو بثقة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير التجارب المصرفية الرقمية المتقدمة والحلول المتكاملة لإدارة الشؤون المالية والمخاطر.

نبذة عن المشرق:

المشرق مؤسسة مالية رائدة تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، وتخدم الأفراد ورواد الأعمال والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية. ويتمتع المشرق بتاريخ حافل يمتد لنحو ستة عقود، حيث جمع بين الابتكار الرقمي المتقدم والخدمات المصرفية القائمة على بناء علاقات متينة، عبر مجموعة متكاملة من الحلول تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والأسواق العالمية، والخدمات المصرفية للمعاملات، والصيرفة الإسلامية، وإدارة الثروات، وخدمات الخزينة. ويواصل المشرق التزامه بتقديم تجارب مصرفية آمنة ومتقدمة ترتكز على احتياجات العملاء، مع دعم جهود التحول نحو اقتصاد مستدام. ومن خلال إطار حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية متكامل، يلتزم المشرق بتمكين التمويل المستدام، وتعزيز الممارسات المسؤولة، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

يمتد الحضور الدولي للمشرق ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان، والجمهورية التركية، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة هونغ كونغ، حيث يربط بسلاسة بين الشركات الإقليمية والأسواق العالمية، مستندًا إلى خبرة محلية متعمقة وفهم دقيق لاحتياجات الأسواق التي يعمل فيها.

وانطلاقاً من رسالته «تحدّ اليوم» الهادفة إلى دعم العملاء وتمكينهم، يواصل المشرق تعزيز شراكاته مع عملائه لمواكبة المتغيرات، واغتنام فرص النمو المستدام، وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

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