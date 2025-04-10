دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دخوله في شراكة مع شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول.

وتتيح هذه الشراكة الجديدة للمشرق تقديم خدمات مدارة لعملاء إدارة الثروات، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من المحافظ المدارة، بما يتماشى مع هدف البنك المتمثل في تقديم تجربة عملاء فائقة وحلول استثمارية رائدة.

هذا وتُعد إدارة الأصول لدى جولدمان ساكس مجال الاستثمار الرئيسي داخل جولدمان ساكس، المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GS)، حيث تقدم خدمات الاستثمار والخدمات الاستشارية في الأسواق العامة والخاصة لأهم المؤسسات والمستشارين الماليين والأفراد الرائدين في العالم. وتركّز الشركة على الشراكات والنجاح المشترك مع عملائها، وتسعى إلى تقديم أداء استثماري طويل الأجل، يعتمد على شبكتها العالمية وخبراتها العميقة في مختلف القطاعات والأسواق. كما تُعد جولدمان ساكس لإدارة الأصول مستثمراً رائداً في مجالات الدخل الثابت وأسهم رأس المال والبدائل والحلول متعددة الأصول. وبحلول 31 ديسمبر 2024، بلغت قيمة الأصول الخاضعة لإشراف جولدمان ساكس أكثر من 3.1 تريليون دولار.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "نحن سعداء جداً بهذه الشراكة مع جولدمان ساكس لإدارة الأصول، والتي ستتيح لنا تقديم أفضل الحلول الاستثمارية لعملائنا. وعلاوة على ذلك، سنتمكن عبر هذا التعاون من الاستفادة من الخبرات والقدرات البحثية والموارد التي تتمتع بها جولدمان ساكس، والتي تعد واحدة من المؤسسات المالية الرائدة عالمياً."

بدوره، قال فادي أبو علي الرئيس التنفيذي المشارك في جولدمان ساكس لإدارة الأصول العالمية والرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جولدمان ساكس: "يُعد المشرق شريكاً ممتازاً لنا في سوق الإمارات العربية المتحدة، بفضل ما يتميز به من علاقات قوية مع العملاء. ونحن نتطلع من خلال تعاوننا معه إلى تقديم حلول استثمارية قوية وأداء متميز لعملائه".

وأضاف فيبول كابور، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في المشرق: "نحن مستمرون في التزامنا الراسخ بتقديم حلول مصممة خصيصاً تُمكّن عملاءنا من إدارة استثماراتهم على النحو الأمثل. ويمثل تعاوننا الاستراتيجي مع جولدمان ساكس خطوة مهمة لغاية ترسيخ وتعزيز منصتنا الاستثمارية، فضلاً عن أنه يُعزز بشكل كبير قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا."

من جانبها، قالت هيلاري لوبيز، رئيسة قسم ثروات الأطراف الثالثة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في جولدمان ساكس لإدارة الأصول: "نحن متحمسون جداً إزاء شراكتنا مع المشرق، لا سيما وأنه يركز على الابتكار والتميز في خدمة العملاء، ما يعود بالنفع على عملائه في عالم دائم التغير. كما أننا نتطلع قدماً إلى تسخير قدراتنا العالمية لدعم هذه التوجهات."

جدير بالذكر أن عملاء المشرق سيتمكنون من خلال الشراكة الجديدة من الوصول إلى تفويضات تقديرية تلبي احتياجاتهم المختلفة بشأن الاستثمار والدخل، استناداً إلى مدى إقبالهم على المخاطرة، وذلك اعتباراً من ابريل 2025.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

معاً، نتحدى اليوم ونكتشف آفاقاً جديدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www.Mashreq.com/RiseEveryDay

للإستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل من خلال:

media@mashreq.com

-انتهى-

#بياناتشركات