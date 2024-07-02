دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق خدمة دفع فوري جديدة مدعومة بواجهة برمجة تطبيقات لعملائه من الشركات والمؤسسات. ستكون هذه الخدمة مُتاحة عن طريق منصة الدفع الفوري التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "آني". ويمثل إطلاق واجهة برمجة التطبيقات للدفع الفوري بداية تجريبية للمشرق، تُسهّل الآلاف من عمليات الدفع اليومية اللحظية منخفضة القيمة للشركات عبر خدمة "آني".

ومع إطلاق هذه الخدمة، يصبح المشرق من أوائل المؤسسات المالية في الإمارات التي تنجح في توفير إمكانية دفع لحظي تستند إلى واجهة برمجة تطبيقات لعملائها من الشركات والمؤسسات، وذلك لإجراء تحويلات محلية، وتحويلات من حساب إلى حساب، وتحويلات مجمعة. وقام البنك بدمج قنواته المصرفية عبر الإنترنت بشكل كامل مع منصة "آني" للدفع الفوري، بهدف توسيع استخدامات واجهة برمجة التطبيقات للشركات بشكل تدريجي في إطار استراتيجيته الرقمية الجديدة للمعاملات المصرفية.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال فيكتور بينا، رئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: "سيقود تبني المدفوعات الفورية إلى تحول جذري في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نتوقع أن نشهد نمواً هائلاً في التجارة الإلكترونية بعد تطبيق نظام المدفوعات الفورية، ويسعدنا جداً أن نلعب دوراً محورياً في تمكين مثل هذه المعاملات لعملائنا من الشركات والمؤسسات. نحن نعلم بأهمية الجمع بين المدفوعات الفورية وواجهات برمجة التطبيقات، والتي يبدو أنها معاً قادرة على إحداث تحول في مشهد المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة. ويعكس استثمارنا المستمر في هذه التقنيات وغيرها من التقنيات التحويلية التزامنا القوي بدعم نمو عملائنا وتعزيز المستقبل الرقمي في الشرق الأوسط".

من جانبه، قال ديفيندرا كومار، رئيس قنوات خدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: "إن المستقبل التي تمضي نحوه المدفوعات هو مستقبل فوري بلا أدنى شك، وتلعب واجهات برمجة التطبيقات دوراً حاسماً في تمكين التجارة اللحظية. ومع تزايد الطلب على المدفوعات اللحظية، ستعمل واجهات برمجة التطبيقات للدفع الفوري على تمكين حفاظ عملائنا من الشركات على قدرتهم التنافسية والاستفادة من كفاءة عملياتهم المالية. كما ستوفر واجهات برمجة التطبيقات تجربة دفع أسرع لعملائنا من الشركات، إلى جانب تعزيز تجربتهم المصرفية للأفراد، وستعمل على تسريع تبني المدفوعات اللحظية، وإتاحة تنفيذ معاملات سلسة وآمنة وفورية بين الشركات، مما سيؤدي بدوره إلى تحويل مشهد مدفوعات الشركات".

هذا ويلتزم المشرق بدعم عملائه من الشركات من خلال تقديم مدفوعات أسرع على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار العام دون حد زمني، وبحدود مدفوعات تصل إلى 50,000 درهم إماراتي، وكل ذلك مدمج في منصة "آني" التابعة لمصرف الإمارات المركزي. ويعكس هذا الأمر التزام المشرق بدعم الابتكار والتقدم الرقمي في المنطقة، والذي يؤدي في المقابل إلى تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي.

وتعد "آني" منصة للدفع الفوري تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل هذه المنصة عنصراً حاسماً في الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع الوطنية للمصرف المركزي الإماراتي، كما أنها تعد خطوة مهمة نحو إنشاء اقتصاد رقمي غير نقدي في دولة الإمارات. وكان المشرق، إلى جانب سبع مؤسسات مالية أخرى في الإمارات، قادوا المرحلة الأولى من تطبيق خدمة "آني". كما أنجز البنك دمج قنواته المصرفية عبر الإنترنت بشكل كامل مع منصة "آني" وقام بتطوير واجهة برمجة التطبيقات للمدفوعات الفورية، مما يمكّن عملائه من الشركات من إجراء مدفوعات لحظيّة. وتمثل هذه الخطوة التزام المشرق بشكل تام بتوجيهات وتطلعات المصرف المركزي، ليس فقط بالنسبة لمدفوعات الأفراد، ولكن أيضاً بالنسبة لمدفوعات الشركات والمؤسسات.

جدير بالذكر أن واجهة برمجة التطبيقات تمثل الرابط بين الأنظمة التي تتيح الاتصال ونقل البيانات بين التطبيقات المختلفة، وهي تعمل كوسيط يتلقى الطلبات من التطبيق ويقدم له استجابات مناسبة. وتعد واجهات برمجة التطبيقات عامل التمكين الرئيسي للتحول الرقمي، إذ أنها تساعد المؤسسات على رقمنة وربط وابتكار المنتجات والخدمات الجديدة. وستعمل واجهات برمجة التطبيقات للدفع الفوري على تحسين تجربة العملاء بشكل كبير، كما ستؤدي إلى تعزيز المرونة التشغيلية وسرعة المدفوعات اللحظية.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

معاً، نتحدى اليوم ونكتشف آفاقاً جديدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.Mashreq.com/RiseEveryDay

للاتصالات الإعلامية، الرجاء التواصل مع البريد الإلكتروني: media@mashreq.com

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا