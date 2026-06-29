دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاون استراتيجي مع ماستركارد بهدف توسيع الانتشار العالمي لخدمة "التحويل السريع" (كويك ريميت)، التي تتيح للعملاء تحويل الأموال إلى الخارج عبر القنوات المصرفية الرقمية التابعة للبنك بكل سهولة.

ويعتمد هذا التعاون على خدمة Mastercard Move، وهي مجموعة الحلول المتكاملة التي تقدمها ماستركارد لتحويل الأموال على مستوى العالم، بما يتيح لعملاء المشرق إرسال الأموال مباشرة بالعملات المحلية عبر ممرات تحويل دولية جديدة. وستسهم هذه المبادرة في توفير تحويلات مالية أسرع وأكثر موثوقية وتنافسية من حيث التكلفة، بما يمكّن ملايين العملاء من تحويل أموالهم بسرعة وأمان وبقيمة أفضل.

وتتيح خدمة Mastercard Move للبنوك والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية والجهات الحكومية وعملائها، تنفيذ عمليات إرسال الأموال واستقبالها عبر أكثر من 200 دولة وإقليم، بما في ذلك الأسواق ذات الطلب المرتفع والتي يصعب الوصول إليها، مع دعم المعاملات بأكثر من 150 عملة، من خلال شبكة تضم قرابة 17 مليار نقطة اتصال، وتغطي 95% من سكان العالم المشمولين بالخدمات المصرفية.

ولتلبية احتياجات الفئات غير المشمولة مصرفياً أو محدودة الوصول إلى الخدمات المالية، تتيح الخدمة أيضاً خيار استلام الأموال نقداً عبر شبكة ماستركارد الواسعة من مواقع استلام النقد حول العالم.

ويعزز هذا التعاون حضور المشرق في قطاع التحويلات المالية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يُعد ثالث أكبر قطاع من نوعه على مستوى العالم، في ظل توقعات بوصول القيمة الإجمالية لسوق التحويلات المالية في الدولة إلى 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع نمو سنوي يقدر بنحو 4.7%. كما يتيح هذا التعاون للبنك تلبية الطلب المتزايد على خدمات التحويلات من خلال قدرات أكثر تطوراً، مع تعزيز مكانته الريادية في مجال المدفوعات الرقمية والابتكار المالي على مستوى المنطقة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض الاستهلاكي في المشرق: "تمثل محورية العميل والابتكار الرقمي الركيزتين الأساسيتين اللتين تستند إليهما قدراتنا في مجال المدفوعات. ويسعدنا التعاون مع ماستركارد لتوسيع نطاق خدمة "كويك ريميت" والوصول بها إلى أسواق جديدة. ومن خلال الاستفادة من شبكة ماستركارد العالمية وتقنياتها المتطورة، سنتمكن من تلبية احتياج حقيقي لدى العملاء يتمثل في توفير تحويلات مالية بسيطة وآمنة وسلسة. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرتنا نحو بناء منظومة مالية متكاملة تمكّن عملاءنا وتعزز تجربتهم المصرفية".

من جهتها، قالت جينا بيترسن سكيرم، نائب الرئيس الأول والمدير العام الإقليمي لشركة ماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان "تمثل المدفوعات العابرة للحدود جسرًا حيوياً يربط بين المغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائلاتهم في بلدانهم الأصلية. ونحن في ماستركارد، نلتزم بتوفير وسائل مريحة وميسورة التكلفة تتيح للأفراد إرسال الأموال دولياً بسهولة. ويجمع تعاوننا الجديد بين خدمة Mastercard Move والقدرات الرائدة للمشرق في الخدمات المصرفية الرقمية. ومن خلال دعم التحويلات المباشرة بالعملات المحلية عبر ممرات جديدة، نُسهم في تقديم تجارب تحويل أسرع وأكثر شفافية، مع تعزيز الترابط المالي العالمي لعملاء البنك".

وسيركز التعاون في مرحلته الأولى على عدد من ممرات التحويلات المالية الرئيسية التي لا تزال تشهد تغطية محدودة للخدمات، مع خطط للتوسع إلى المزيد من الدول خلال المراحل المقبلة. ومن شأن هذه الشبكة الأوسع أن تتيح للعملاء الاستفادة من أسعار تحويل أكثر تنافسية، بما يسهم في خفض تكاليف تحويل الأموال.

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نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بتمكين الاقتصادات وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مرنة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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