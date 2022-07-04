· المشرق يقدم تدريباً داخلياً مدفوع الأجر لمجموعة مختارة من خريجي برنامج TechUp سنوياً ضمن مبادرة "نمو" التي أطلقتها المؤسسة.

· يهدف برنامج Techup، الذي يعد جزءاً من مبادرة "نمو" التي أطلقتها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، إلى تمكين 25 ألف شاب وشابة من مواطني الدولة للمنافسة على وظائف المستقبل في سوق العمل العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع بنك المشرق مذكرة تعاون استراتيجي مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، لدعم مبادرة «نمو» التي أطلقتها المؤسسة أخيراً لتمكين 25 ألف من الشباب الإماراتي في مجالات متعددة، تشمل تقديم تدريب عال الجودة؛ مرتبط باحتياجات السوق والقطاع المالي؛ ومنح الخريجين فرصة التعلم أثناء العمل، بهدف الارتقاء بإمكاناتهم ومهاراتهم وإعدادهم جيداً لشغل وظائف المستقبل، ودعم القطاعات التي تمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات.

وفي إطار هذه المبادرة، سيكتسب الشباب الإماراتي خبرات عملية ومهنية مهمة من خلال نماذج التعليم المتكامل التي تتوافر في بيئة العمل المنظم، حيث ستتاح للخريجين فرصة ممارسة العمل في مجال مرتبط باختصاصهم إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. ويتعاون في هذه المبادرة كل من القطاع الخاص والجامعات من خلال تطبيق منهج التعلم الواقعي، ومواكبة المهارات التكنولوجية، ومواجهة تحديات القوى العاملة الماهرة.

وبموجب هذا التعاون، سيختار كل من بنك المشرق ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، الخريجين المتفوقين سنوياً من برنامج TechUp، الذي يعد جزءاً من مبادرة "نمو" لتطوير المهارات الرقمية على المستوى التأسيسي والعملي، حيث سيتلقى الطلبة دورات تدريبية مدفوعة الأجر في المشرق، مع إمكانية الحصول على عمل بدوام كامل في إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يسعدنا أن نساهم في تمكين جيل المستقبل من الإماراتيين، ورفدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في وظائف المستقبل، وهذا التعاون ينسجم مع استراتيجية التوطين النشطة التي تبنيناها منذ سنوات عديدة، وذلك تماشياً مع جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي وتشجيع المزيد من التوطين في قطاع الخدمات المالية. ونحن على ثقة بأن تعاوننا الأخير مع مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، سيرسخ هذا التوجه على نحو أكبر من خلال إعداد الشباب الإماراتي للمستقبل ضمن مبادرة "نمو"، وإدماجه بنجاح ضمن عائلة بنك المشرق وفق مهاراته ومستواه التعليمي."

تسهم مبادرة "نمو" في خطة "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة، ورفدها بالمواهب الإماراتية الشابة المؤهلة، وتساعد على المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، قالت د. سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: " نحن سعداء بتعاوننا مع المشرق كأول شريك للتوظيف لنا في إطار مبادرة "نمو"، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركاء يفهمون ويقدرون المساهمة التي يمكن للمهنيين الإماراتيين تقديمها كمواهب مطلوبة في القطاع الخاص، وهذا جزء من التزامنا بدعم الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في امتلاك قوة عاملة متنوعة وماهرة، وقادرة على المنافسة في سوق العمل. وتحرص مؤسستنا على تصميم برامجها بعناية لمنح المرشحين الشباب تجربة تعليمية نظرية وعملية جادة مع تدريب تأهيلي دولي ملائم. وهذا التعاون مع المشرق هو مثال على تضافر الجهود لرعاية وتطوير قادة المستقبل المحليين في المنطقة."

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد/الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

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البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com