المشرق يعلن عن تعاونه مع أكاديمية JustPadel في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون وأكاديمية SR Padel في في مصر

سيوفر هذا التعاون مزايا حصرية لعملاء بنك المشرق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونه مع أكاديمية JustPadel، أحد أكبر مشغلي ملاعب البادل تنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكاديمية SR Padel في مصر.

وتنطوي الشراكة مع JustPadel التي تستمر لثلاثة أعوام على تظافر جهود المؤسستين لتحسين انتشارهما عبر القطاعات التي ينشطان بها، مع تأكيد المشرق على استعداده لتوسيع هذا التعاون ليشمل العديد من المبادرات المبتكرة مع مشغل رياضة البادل تنس الرائد في الإمارات ودول مجلس التعاون. وعلاوة على ذلك، أعلن المشرق عن تعاونه أيضاً مع أكاديمية رياضة بادل تنس أخرى في المنطقة، وهي أكاديمية SR Padel في إطار اتفاقية تمتد لعام واحد، وذلك بهدف تعزيز انتشار هذه الرياضة في مصر.

هذا وتقام أول بطولة بادل تنس في الإمارات في ديسمبر 2022، ومن المقرر تنظيم بطولات وفعاليات لاحقة في نوادٍ أخرى تابعة لأكاديمية JustPadel، مثل ميناء راشد، برايت ليرنير، وسوق "رايب ماركت"، ومدرسة الوحدة العربية، ومدرسة أبتاون، وكلية كينت. وسيستفيد عملاء وموظفو المشرق من خصومات على تأجير ملاعب البادل.

وتُلعب البادل بفريقين يضم كل منهما لاعبين اثنين في ملعب مُغلق، وكانت شعبية هذه الرياضة، والتي تجمع بين عناصر من التنس والاسكواش والراكيت بول، قد شهدت زيادة سريعة في مختلف أنحاء العالم، نظراً لطبيعتها المتنوعة. ويمكن للمشاركين من جميع الأعمار الاستمتاع بمباريات مسلية مع أفراد العائلة أو الأصدقاء في بيئة آمنة وممتعة توفرها الأكاديمية في جميع مرافقها.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "تتمتع رياضة البادل تنس بانتشار متنامٍ في الإمارات والمنطقة، كما أننا نلحظ التنوع الكبير في فئات الناس الذين يقبلون عليها. ونحن سعداء جداً بالتعاون مع أكاديمية رائدة مثل JustPadel و أكاديمية SR Padel في إطار جهودنا لتحسين إمكانية الوصول إلى منتجاتنا المالية بشكل أفضل، لا سيما من خلال قنواتنا الرقمية وعبر جهود الشمول الاجتماعي التي توفرها مثل هذه الشراكة. كما يعمل المشرق على تعزيز مشاركة القاعدة الجماهيرية المتنامية من عشاق هذه الرياضة في الإمارات ومصر، عبر رعاية بطولات البادل تنس والمشاركة في استضافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وجدير بالذكر أن أكاديمية JustPadel تضم أكثر من 6,500 عضو، مع توقعات بزيادة عدد أعضائها بمقدار 50% خلال هذه السنة.

من جانبه، قال رشاد الهاشمي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمؤسس لأكاديمية Just Padel Pro الرياضية: "ننطلق من كوننا أكبر مشغلي رياضة البادل تنس في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لبناء مجتمعات مستدامة للاعبين في جميع أنحاء الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أننا نعمل على رفع السقف دائماً فيما يتعلق بالخدمات التي نوفرها وذلك لخدمة العدد المتزايد من لاعبي البادل في الإمارات. ولا شك بأن تعاوننا مع بنك المشرق سيلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف."

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وتتضمن أحدث الجوائز التي فاز بها البنك جائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات العربية المتحدة في استطلاع يوروموني حول إدارة النقد للشركات وفي الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، وجائزة "رائد السوق" في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول تمويل التجارة، وأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط من جوائز يوروموني الإقليمية للتميز، والبنك الرقمي الأكثر ابتكاراً للأفراد/الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز أفضل بنوك العالم من غلوبال فايننس، والبنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط من إيميا فايننس، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

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