دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتي بانك، الوسيط الأكثر تنظيماً للمشتقات المالية، عن دخولها في شراكة مع المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم حل للدفع الفوري للعملاء من الشركات يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات. ويتكامل هذا التعاون المبتكر بشكل تام مع منصة الدفع الفوري "آني" التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يوفر مزايا كبيرة لكل من مجموعة ملتي بانك والمشرق على حد سواء.

ويتصدر المشرق قائمة البنوك التي تتبنى واجهات برمجة التطبيقات للدفع الفوري، مما يسهل على الشركات إجراء آلاف المعاملات اليومية منخفضة القيمة. وتتيح واجهة برمجة التطبيقات للدفع الفوري لمجموعة ملتي بانك إجراء التحويلات المالية المحلية، والتحويلات من حساب إلى حساب، والدفعات المجمعة فورياً وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون أي أوقات انقطاع، الأمر الذي يعزز كفاءة الدفع.

وفي تعليقه على نجاح عملية التكامل قال ديفيندرا كومار، رئيس قنوات خدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع مجموعة ملتي بانك لطرح حل رقمي متطور يتيح إجراء المدفوعات لحظياً من خلال واجهات برمجة التطبيقات للدفع الفوري. ومن المتوقع أن يحدث هذا التعاون الاستراتيجي ثورة في المدفوعات بين الشركات في المنطقة، مما يوفر لعملائنا تجربة دفع سلسة وآمنة وفورية. وتؤكد هذه المبادرة على التزامنا القوي بقيادة التحول الرقمي في الخدمات المالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائنا من الشركات".

من جانبه، قال مارك أسبينال، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة ملتي بانك: "يمثل تحالفنا مع المشرق خطوة كبيرة في رحلتنا نحو الابتكار الرقمي. ولا تعمل واجهة برمجة التطبيقات للدفع الفوري من المشرق على تعزيز كفاءة المعاملات فحسب، بل تساهم أيضاً في تغيير الطريقة التي يتفاعل فيها عملاؤنا مع عمليات الدفع بشكل جذري. ونحن نهدف من خلال إتاحة تحديثات المعاملات لحظياً، إلى تعزيز التزامنا بريادة الثورة الرقمية، وضمان حصول عملائنا على أفضل مستويات الخدمة والدعم".

هذا وتعد "آني" منصة دفع فوري تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما تمثل هذه المنصة عنصراً أساسياً في استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي غير نقدي في دولة الإمارات.

وتؤكد الشراكة مع مجموعة ملتي بانك التزام المشرق بالابتكار، فضلاً عن أنها تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء مستقبل رقمي. ويقدم المشرق حلول دفع على مستوى عالمي تستند إلى أحدث التقنيات المبتكرة، وذلك عبر وضع نمو أعمال عملائه على رأس أولوياته عند تطوير وطرح حلول ومنتجات جديدة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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