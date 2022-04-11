في خطوة هي الأولى من نوعها

أصبح المشرق نيو أول بنك رقمي في الإمارات العربية المتحدة يتيح للعملاء الهنود غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة فتح حساب مصرفي في الهند بسهولة وبشكل فوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أبريل، 2022: أعلن المشرق نيو، وهو بنك رقمي متكامل الخدمات تابع لبنك المشرق، عن عقد شراكة استراتيجية مع البنك الفيدرالي الهندي، المؤسسة المالية الرائدة في الهند، لتمكين عملاء المشرق نيو الهنود من فتح حساب لغير المقيمين لدى البنك الفيدرالي في الهند، على الفور عبر تطبيق المشرق نيو.

وتستفيد المبادرة الجديدة من بنية الخدمات المصرفية المفتوحة لتبسيط إجراءات ضم العميل، وتقديم تجربة فتح حساب بشكل فوري. وسوف تتيح هذه الشراكة بين البنكين الرائدين تقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة من حيث السرعة والراحة والأمان. وفضلًا عن فتح الحساب بسهولة ويسر، سيتمكن العملاء قريبًا من عرض رصيد حسابهم في البنك الفيدرالي من خلال تطبيق المشرق نيو، وتنفيذ تحويلات فورية إلى الهند عبر خاصية التحويل السريع في التطبيق.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال فرناندو موريللو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "تحتضن الإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين هندي غير مقيم، وهم يشكلون أيضًا نسبة كبيرة من قاعدة عملاء المشرق نيو. وانطلاقًا من التزامنا بتقديم تجربة فائقة لعملائنا تلبي جميع احتياجاتهم المصرفية، فإنه ليسعدنا أن نتعاون مع البنك الفيدرالي لتقديم هذه الخدمة المبتكرة للهنود غير المقيمين. وسوف نستمر في تعزيز هذا العرض وتقديم المزيد من الابتكارات والخدمات التي تركز على العملاء."

من جانبه، قال شاليني وارير، المدير التنفيذي للبنك الفيدرالي: "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك المشرق، الذي يعد من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وسوف تتيح لنا هذه الشراكة تقديم أفضل الخدمات المصرفية للجالية الهندية في الإمارات. ونظراً لأن البنك الفيدرالي يحظى بحصة سوقية كبيرة من الأعمال التجارية والتحويلات الواردة للهنود غير المقيمين، فإن هذه الشراكة ستمكننا من تقديم أفضل ما لدينا لعملاء المشرق نيو".

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نبذة عن البنك الفيدرالي

هو بنك هندي رائد في القطاع الخاص يتمتع بشبكة تضم 1,291 منفذًا مصرفيًا و1,882 جهاز صراف آلي / وجهاز إيداع ينتشر في جميع أنحاء البلاد. وبلغ إجمالي أعمال البنك (الودائع + السلف) 3.16 لاخ كرور روبية هندية في 31 ديسمبر 2021. ووصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك، وفق قانون بازل 3 إلى 14.37٪ في 31 ديسمبر 2021. ولدى البنك مكاتب تمثيلية في دبي وأبوظبي تعمل كمركز يخدم العملاء الهنود غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. ولدى البنك أيضًا وحدة مصرفية في مدينة غوجارات إنترناشونال فاينانس تيك سيتي. ويعمل البنك على التحول إلى منظمة ذات رؤية واضحة للمستقبل، تقدم خدمات تتجاوز المألوف، مع حفاظه على المبادئ التي يقوم عليها.

أناند تشوغ نائب الرئيس للتسويق وعلاقات المستثمرين هاتف: 91-9995707335 بريد إلكتروني: anandchugh@federalbank.co.in ديباشري تشاترجي علاقات عامة هاتف: 91-98332 75977 بريد إلكتروني: debashree.chatterjee@conceptpr.com

نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com