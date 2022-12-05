· حل مولد الطاقة الصديق للبيئة "إم تي يو سيريز 4000" من "رولز رويس" يمكن تشغيله بالوقود المستدام، مثل وقود الزيوت النباتية المهدرجة (HVO).

· خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة بنسبة 90% باستخدام الزيوت النباتية المهدرجة (HVO) كوقود.

أبوظبي: قدم "قسم المسعود للطاقة"، التابع لـ "مجموعة المسعود" الرائدة في عالم الأعمال في إمارة أبوظبي، حلول الطاقة المستدامة لشريكه "خزنة داتا سنتر"، أحد أكبر مزوّدي مراكز البيانات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المتمثلة بنظام مولد الطاقة الصديق للبيئة "إم تي يو سيريز 4000" من "رولز رويس".

ويمكن تشغيل مولد الديزل بسعة 2000/2200 كيلووات هذا بمختلف أنواع الوقود المستدام، بما في ذلك الزيوت النباتية المهدرجة (HVO)، أو أنواع الوقود الصناعي، مثل الوقود المصنوع من تكرير الغاز إلى سوائل (GTL)، المتوافقة مع المعيار EN15940.

وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع الطموحات المناخية لدولة الإمارات المحددة ضمن "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050"، والتزام "خزنة" ببناء مراكز بياناتٍ أكثر استدامةً، حيث تعمل "خزنة" على تبني التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات وخفض بصمتها الكربونية، بما فيها مولدات الطاقة المبتكرة التي تعمل باستخدام الوقود المتجدد وتضمن الحفاظ على درجة الموثوقية التي توفرها محركات الديزل واللازمة لعمل مولدات الطاقة الاحتياطية. وتنبع أهمية توفير مولدات الطاقة الاحتياطية للأعمال، ولاسيما لمراكز البيانات، من المخاطر المتزايدة والضرر المالي الهائل الذي يمكن أن ينتج عن انقطاع الطاقة.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم "المسعود للطاقة": "نسعد بتزويد شريكنا "خزنة داتا سنتر" بحل الطاقة صديق البيئة الذي يضمن الحد من الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة والرؤية المستدامة في دولة الإمارات، والتي تسعى جاهدةً، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لتبني الممارسات المستدامة والمضي قدماً في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والخضراء. وانطلاقاً من ذلك، يولي "قسم المسعود للطاقة"، بوصفه شركةً رائدةً في القطاع، اهتماماً كبيراً للتحول نحو مصادر الطاقة المستدامة ويحرص على المساهمة في تسريع هذا التحول من خلال توفير التقنيات الحديثة في المنطقة."

وقال فؤاد إبراهيم، مدير الإدارة، قسم تخطيط وتصميم البنية التحتية في "خزنة داتا سنتر": "عملنا في "خزنة" على تطوير استراتيجية "المستقبل أولاً" التي نهدف من خلالها إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامةً، ونحرص في إطارها على تبني المزيد من التقنيات الحديثة والمتطورة. وتشمل مبادراتنا

في هذا الصدد اختيار وقود الزيوت النباتية المهدرجة (HVO) لتشغيل مولداتنا الاحتياطية، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن هذا النوع من الوقود قادرٌ على الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90%. ويدعم مولد الطاقة صديق البيئة الذي يقدمه "قسم المسعود للطاقة" أهدافنا طويلة الأمد بخفض انبعاثاتنا الكربونية، إلى جانب كونه يمتلك كافة الخصائص اللازمة لضمان سلاسة عملياتنا التشغيلية."

ويعدُّ مولد "إم تي يو سيريز 4000" من "رولز رويس"، مولد طاقة يعمل بالديزل بشكل أساسي، ويتميز بإمكانية تخصيصه بشكل كبير، حيث يمكن أن يعمل بالوقود المستدام، كوقود الزيوت النباتية المهدرجة (HVO)، بما يعزز قدرته التخزينية ويحدُّ من الانبعاثات، وهو يتيح خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 90%، وانبعاثات الجسيمات المعلقة بنسبة 80%، وانبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة 8%. وبحلول العام القادم، سيصبح بالإمكان طلب عدد (عدّة/مرفقات) التحويل مع المولد، والتي تسمح بتشغيل محركات الغاز المثبتة مسبقاً باستخدام الهيدروجين بشكل كامل. وتعد محركات "إم تي يو سيريز 4000" من "رولز رويس" من أكثر محركات الدفع تطوراً المتاحة في السوق، إذ أنها تشمل مجموعةً واسعةً من التقنيات الهامة، بما فيها الشحن التوربيني، ومعالحة غازات العوادم، ونظام حقن الوقود الإلكتروني.

ويُذكر أن "قسم المسعود للطاقة" هو أحد أكبر مزودي مولدات الطاقة لـ "خزنة داتا سنتر" على مدى السنوات الأربعة الأخيرة، حيث تعتمد "خزنة" على شبكة واسعة من المولدات لتأمين الطاقة الاحتياطية لمراكز بياناتها في دولة الإمارات.

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نبذة عن المسعود للطاقة:

يمثل قسم الطاقة بمجموعة المسعود كل من "إم تي يو" و "فولفو بنتا" و "ليروي سومر"، الشركات الرائدة عالميا في حلول الطاقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ويقوم بتقديم حلول تقنية وخدمات متكاملة بأفضل معايير الجودة بفضل ما يمتلكه من خبرة فريدة في هذا المجال وبما يتمتع به القسم من فريقٍ من الفنيين المؤهلين بالمعرفة والخبرة الفنية المتطورة التي تمكنه من تخطيط وتنفيذ حلول خاصة وفعالة للعملاء في خدمات البيع وما بعد البيع والتدريب.

ولمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا، تفضل بزيارة www.masaoodpower.com، كما يمكنكم الاطلاع على المجموعة كاملة من:

فولفو بنتا GB-https://www.volvopentashop.com/almasaoodauh/en

حلول "إم تي يو"any/?r=yXGSV1lMonline.com/mtu/comp-https://www.mtu

لوري سومر: somer/products-https://acim.nidec.com/generators/leroy

نبذة عن "خزنة داتا سنتر"

شركة "خزنة داتا سنتر" (خزنة) هي المزوّد الرائد للخدمات التجارية لمراكز البيانات ذات السعة الكبيرة، حيث تقوم بإنشاء وتنظيم وتشغيل بيئة تخزين بيانات شاملة لعملائها، من خلال توفير مساحات تجارية كبيرة لحماية البيانات، وتقديم حلول موثوقة، وتعزيز استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين التحوّل الرقمي لدى الشركات العالمية، بالاعتماد على منشآت تخزين بيانات تتمتع بالمرونة والأمان العالي والموثوقية والقابلية للتطوير. تُوفّر "خزنة داتا سنتر" حلول مراكز بيانات مخصصة وشاملة تناسب عملاءها من المؤسسات الكبيرة لتلبية الطلب المتزايد اليوم على خدمات البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

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