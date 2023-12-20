ساهمت عوامل متعددة مثل الأداء المتميز في المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتعزيز رضا العملاء في ترسيخ مكانة "المسعود للسيارات" كشركة رائدة على مستوى القطاع

أبوظبي: أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "إنفينيتي" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن حصولها على "جائزة إنفينيتي العالمية" للسنة المالية 2022 تقديراً لمساهمتها في الجهود الرامية لتعزيز مستويات نمو علامة إنفينيتي التجارية في سوق أبوظبي.

وتفوقت "المسعود للسيارات" على وكلاء "إنفينيتي" الآخرين ضمن فئتها على مستوى المنطقة، لتصبح بذلك أول وكيل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يحصل على هذه الجائزة، تقديراً لمستويات التميز التشغيلي العالية والريادة في مجال خدمة العملاء. وسلم تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، الجائزة إلى سعادة طارق أحمد المسعود ومسعود رحمة المسعود، أعضاء مجلس إدارة مجموعة المسعود، وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في "المسعود للسيارات"، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في "إنفينيتي الشرق الأوسط" و"المسعود للسيارات".

ونجح فريق إنفينيتي لدى المسعود للسيارات في تحقيق نمو متميز في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء. وساهم أداء الفريق المتميز عبر جميع الأهداف المحددة وعلى مؤشرات الأداء الرئيسية في السنة المالية 2022 إلى تحقيق زيادة كبيرة في مبيعات السيارات وعلى مستوى سجلات ما بعد البيع مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في حصة إنفينيتي السوقية، ما عزز مكانة الشركة وريادتها على مستوى القطاع.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي في "المسعود للسيارات": "تعمل المسعود للسيارات بصفتها شريكاً طويل الأمد لعلامة إنفينيتي، على تعزيز جهودنا للارتقاء بمستوى خدماتنا وترسيخ مكانتنا كشريك السيارات المفضل لعملائنا في أبوظبي. ونفتخر برؤيتنا المتكاملة التي تركز على تعزيز رضا العملاء، ومنحهم المكانة الأولى على سلم أولوياتنا، مع ضمان خدمتهم على أفضل وجه. ويعزز هذا التقدير التزامنا الراسخ بالتعاون مع علامة إنفينيتي، مع التأكيد على تميز الجهود التي يبذلها فريق عملنا وتفانيه في الارتقاء بمجالات الأعمال. كما يعكس هذا الإنجاز، أهمية الشراكة الحالية بين المسعود للسيارات وإنفينيتي، تزامناً مع سعينا المستمر لتقديم أفضل تجارب التنقل الاستثنائية".

وتعد استراتيجية "مشروع فالكون" المبتكرة التي تعتمدها "المسعود للسيارات" أحد العناصر الرئيسية المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز، نظراً لتمحورها حول تعزيز رضا العملاء. من ناحية أخرى، استثمرت الشركة في عمليات ما بعد البيع المبتكرة وبرامج التدريب الشاملة، وذلك بهدف تعزيز جهودها في صياغة تجارب فريدة للعملاء.

وقال ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي في الشرق الأوسط: "أُطلقت جائزة إنفينيتي العالمية عام 2022 احتفاء وتقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها شركاؤنا للارتقاء بعلامة إنفينيتي عبر جميع قنوات التواصل مع العملاء. ونهنئ المسعود للسيارات، شريكنا الموثوق في أبوظبي منذ حوالي عقدين من الزمن، على ريادتها المتميزة والتي عززت مكانتها كواحدة من أوائل الشركات التي تفوز بهذه الجائزة على صعيد المنطقة، ما يعد بمثابة شهادة تؤكد على أدائها الاستثنائي في المجالات الرئيسية للأعمال".

وتضاف جائزة إنفينيتي العالمية إلى رصيد "المسعود للسيارات" من الجوائز التي حصدتها خلال مسيرتها المتميزة، ومن ضمنها الجائزة التي قدمها رئيس مجلس الإدارة والرئيس العالمي لإنفينيتي تقديراً لجهود الشركة في تنفيذ استراتيجية "مشروع فالكون" التي اتبعتها "المسعود للسيارات" لقيادة عملياتها بكفاءة ومرونة، ما ساهم في تعزيز تجربة شراء سيارات إنفينيتي، بالإضافة إلى تبني منهجيات مبتكرة لعمليات البيع بالتجزئة، مع الاهتمام بتلبية متطلبات العملاء المتطورة على نحو مستمر بفعالية استثنائية.

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نبذة عن المسعود للسيارات

شركة "المسعود للسيارات"، هي الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً. وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتتوزع شبكة شركة "المسعود للسيارات"، لتضم 8 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و6 مراكز للصيانة 7 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة مؤخراً متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجراً مبتكراً وشامل لتلبية احتياجات عملاء "رينو". وحازت شركة "المسعود للسيارات" على العديد من الجوائز المرموقة، وعلى رأسها "جائزة نيسان العالمية" في عامي 2013 و2019، إلى جانب جائزة "الأداء المتميز في المبيعات وخدمة العملاء" من قبل "نيسان" في عام 2017. كما توِّجتْ الشركة مؤخراً بـ "الجائزة العالمية لوكلاء رينو" (P.A.R.I.S. Global Challenge) لعام 2019.، ونالت جائزة الأداء المتميز من "إنفينيتي" لعام 2020. وتواصل الشركة تحقيق المزيد من النجاحات عبر شراكاتها الفاعلة والمثمرة مع أبرز البنوك الرائدة، من أجل تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية لعملائها، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كل ما يرقى إلى تطلعات العملاء تحت سقف واحد.