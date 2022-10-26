أبوظبي: جدّدت "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت"، الشركة التابعة لـ "مجموعة المسعود" والتي توفر حلول الإقامة وخدمات التموين ذات التكلفة الاقتصادية، شهادة الآيزو ISO 22000:2018، وتم منحها شهادة الآيزو ISO 9001:2015، وذلك من قِبل "تي يو في آبيكس"، الشركة المعتمدة عالمياً والتي تسهل عمليات الاختبار والفحص والاعتماد في مختلف القطاعات. وتعكس هاتين الشهادتين التزام "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت “بالحفاظ على أعلى معايير الأداء في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك السلامة الغذائية والتميز في الخدمة.

ونجحت "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" في تجديد شهادة الآيزو ISO 22000:2018 بعد استيفاء جميع المعايير المنصوص عليها لأنظمة إدارة سلامة الأغذية، وحصلت على شهادة الآيزو ISO 9001:2015 بفضل إدارتها الفعالة للمساكن والمجمعات العمالية.

وقال ريتشارد فولدز، الرئيس التنفيذي لقسم العقارات في "مجموعة المسعود": "تحرص "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" على المحافظة على صحة وسلامة ورفاهية موظفيها والمستأجرين في المساكن والمجمعات العمالية. ويعكس تجديد شهادة الآيزو ISO 22000:2018 والحصول على شهادة الآيزو ISO 9001:2015 التزامنا بالتميز في الخدمة وجهودنا المستمرة لتعزيز أدائنا في جميع العمليات التشغيلية، ولا سيما في مجالات سلامة الأغذية والنظافة. ونؤكد امتثالنا برؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" كأحد أفضل مزودي حلول الإقامة في المدن التي نعمل فيها، استناداً إلى قيمنا الرئيسية المتمثلة بالنزاهة والعمل الجماعي والثقة والاحترام والشغف بالتميز."

وحصلت "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" على شهادة الآيزو ISO 22000:2018 للمرة الأولى في عام 2019 من قبل شركة "جرين انترناشيونال" لتقييم الجودة والاعتماد، ثم جددت اعتمادها عبر "تي يو في آبيكس" في عام 2022. وتتضمن الشهادة معايير أنظمة إدارة الأغذية، إلى جانب تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، حيث توضح كيفية إثبات المؤسسات لقدرتها على التحكم في المخاطر لضمان سلامة الغذاء.

وتهدف شهادة الآيزو ISO 9001:2015 إلى تعزيز رضا العملاء من خلال الاستخدام الفعال للنظام، والذي يتضمن إجراءات لتحسين النظام، وضمان الالتزام بالعملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتحرص "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" دائماً على الالتزام بالسياسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والجودة من خلال تطبيق استراتيجيات تشغيلية قوية ومعايير صارمة. وتتخذ الشركة الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث المرتبطة بالعمل أو المواقف الخطرة، بهدف تعزيز سلامة المجتمع وضمان بيئة عمل ومعيشة آمنة وصحية. وتتبع "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" استراتيجيات متعددة في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية والصحة والسلامة والبيئة والجودة، تشمل ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وتقليل النفايات واستهلاك المواد، وتهدف من خلالها إلى خفض بصمتها الكربونية وتقليل الأثر البيئي لعملياتها.

وتقدم "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" خدمات التموين داخل المنشآت والمرافق مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والتعقيم. وحازت الشركة على جوائز تقدير من قِبل "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" في عامي 2015 و2020 و"شرطة أبوظبي" في عام 2021، حيث تؤكد هذه الجوائز والشهادات التزام "المسعود فيلاج لإدارة المنشآت" بتطبيق أفضل معايير النظافة والجودة في الخدمات التي تقدمها للمستأجرين.

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نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.

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مجموعة أورينت بلانيت هاتف:+971 2 4418995 بريد الكتروني: media@orientplanet.com موقع الكتروني: www.orientplanet.com مروة قعبور، رئيسة قسم التسويق والإتصال المؤسسي للمجموعة هاتف: 22017955 /02 (أبوظبي) البريد الإلكتروني: marwa_kaabour@masaood.com