أبوظبي- قدمت شركة "المسعود برغوم"، التابعة لـ"مجموعة المسعود" والمزود الرائد لحلول المباني مسبقة الصنع والبيوت الجاهزة في الإمارات العربية المتحدة، أحدث حلولها المبتكرة في مجال الأبنية مسبقة الصنع فائقة الطي، في إطار مساعيها لتعزيز ممارسات البناء عالية الكفاءة والمستدامة.

وتمت ترجمة توجيهات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات بإنشاء اقتصاد مستدام عبر مساهمات تستحق الإشادة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وجودة الهواء الداخلي ومواد البناء المستدامة. وتتضمن هذه المبادرة المباني مسبقة الصنع التي تطورت بشكل كبير وتساهم في النمو الاقتصادي.

وقال جينس أوتيرستيدت، المدير العام لشركة "المسعود برغوم": "تلعب التقنيات الهندسية والمواد الجديدة دوراً مهماً في تطوير صناعة البناء المستدامة. ويعكس طرح "المسعود برغوم" وحدات الأبنية مسبقة الصنع فائقة الطي التزامها بإنشاء منتجات وخدمات وحلول مبتكرة وصديقة للبيئة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ونعتقد أن أنظمة الأبنية مسبقة الصنع هي أحد الحلول العملية لتصميم هياكل قوية وقابلة للتكيف تمزج بين الشكل والأداء".

وتعد وحدات المباني مسبقة الصنع فائقة الطي بمثابة حل متعدد الاستخدامات يناسب أي استخدام، من قرى ورش التشييد، وسكن عمال قطاع النفط والغاز، والدفاع، والبناء. وتم تصميم وحدات الأبنية مسبقة الصنع فائقة الطي وفقاً للمعايير الألمانية، بهدف بناء هياكل قوية توفر مرونة كاملة في ترتيب وتحديد المواقع، نظراً لأنها تتميز بعملية تركيب سريعة تستغرق 17 دقيقة فقط لتجميعها مع ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وتم تصميم وحدات المباني مسبقة الصنع فائقة الطي لتحمل الظروف الجوية القاسية باستخدام حل العزل الحراري، وحصلت على تصنيف ممتاز كعازل للضجيج عبر جدران قابلة للطي يصل طولها إلى 12 متراً وعرضها قابل للتعديل بدءاً من ثلاثة أمتار إلى 3,6 متر. وعلى عكس الأسمنت التقليدي، فإن وحدات المباني مسبقة الصنع فائقة الطي مصنوعة من ألياف الأسمنت، وهي مزيج من الأسمنت البورتلاندي والرماد المتطاير والماء ولب الخشب القابل للتحلل الحيوي ومنخفض الانبعاثات لتعزيز نمط معيشة مستدامة بسبب متطلبات العمالة المحدودة للتركيب في الموقع. وتتيح التكنولوجيا المتقدمة تقسيم الوحدات إلى خمس وحدات وتجميعها معاً، مما يسهل نقلها براً أو جواً أو بحراً.

ويقول جينس أوتيرستيدت: "أحد الأسباب الرئيسية لتطوير وحدات المباني مسبقة الصنع فائقة الطي هو تحسين سرعة البناء بما يمكن من تبسيط وتسريع عمليات الإنتاج. كما يعكس التزامنا بدعم استراتيجية

التصنيع لدولة الإمارات العربية المتحدة وحملة "اصنع في الإمارات" لتقديم المزيد من الخيارات الصديقة للبيئة لمستقبل الصناعة التحويلية في الدولة".

ونمت "المسعود برغوم" على مر السنين لتصبح من رواد الحلول الشاملة للمباني مسبقة الصنع. وقدمت الشركة العديد من حلول البناء المبتكرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لممارسات البناء الأكثر مراعاة للبيئة. وتشمل بعض أحدث حلول البناء الخاصة بها أنظمة البناء المعيارية الهجينة وأنظمة البناء بالاعتماد على الخشب المصفح التقاطعي. وتعتبر حلول أنظمة البناء المعتمدة على الخشب المصفح التقاطعي، عبارة عن صفائح خشبية صناعية صلبة مسبقة الصنع مصنوعة من مواد ملتقطة للكربون وعالية الاستدامة.

وتشمل مجموعة خدمات شركة "المسعود برغوم" أنظمة وخدمات بناء معيارية عالية الهندسة معروفة بجودتها العالية وسلامتها وفعاليتها من حيث التكلفة.

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نبذة عن "المسعود برغوم"

تعمل شركة "المسعود برغوم"، التابعة لمجموعة شركات المسعود، على مستوى العالم منذ العام 1978، حيث تقوم بتقديم حلول المباني مسبقة الصنع والبيوت الجاهزة عالية الجودة مع قدرتها العالية على توفير حلول المباني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

على مر السنين، نمت أعمال الشركة لتصبح واحدة من أكبر الشركات التجارية في دولة الإمارات.

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