المملكة العربية السعودية - أعلن المستشفى السعودي الألماني في الدمام، التابع لـ"السعودي الألماني الصحية"، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصوله رسمياً على اعتماد Magnet من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين (ANCC)، في إنجاز جديد يعزّز مكانة المستشفى والمجموعة في مجال التميّز التمريضي وجودة رعاية المرضى.

ويُعد المستشفى السعودي الألماني - الدمام أول مستشفى خاص في الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يحصل على هذا الاعتماد العالمي المرموق، ورابع مستشفى ضمن شبكة "السعودي الألماني الصحية" يحظى باعتماد Magnet خارج الولايات المتحدة.

يُعد اعتماد Magnet معياراً عالمياً للتميّز التمريضي، حيث يُمنح للمؤسسات الصحية التي تستوفي معايير صارمة في مجالات القيادة التمريضية، والابتكار، وتحسين نتائج المرضى، وتجربة الرعاية بشكل عام. وبالنسبة للمرضى، يعكس هذا الاعتماد بيئة رعاية متكاملة تحظى فيها الكوادر التمريضية بالدعم من حيث القيادة والأنظمة والمعايير المهنية، بما يمكّنها من تقديم رعاية آمنة، إنسانية، ومتمحورة حول المريض.

وبهذا الإنجاز، تُصبح "السعودي الألماني الصحية" النظام الصحي الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي يضم أربعة مستشفيات حاصلة على اعتماد Magnet، وهي المستشفى السعودي الألماني – الدمام، وهو المشفى الأول والوحيد في المنطقة الشرقية، والمستشفى السعودي الألماني - عسير، أول مستشفى حاصل على الاعتماد في المنطقة الجنوبية، والمستشفى السعودي الألماني - الرياض، أول مستشفى خاص حاصل على الاعتماد في منطقة الرياض، والمستشفى السعودي الألماني - جدة، أول مستشفى خارج الولايات المتحدة يحصل على هذا الاعتماد مع مرتبة التميز (Magnet Recognition with Distinction).

ويؤكّد هذا الإنجاز ريادة السعودي الألماني الصحية في ترسيخ معايير عالمية للتميّز التمريضي ورعاية المرضى، والتزامها المتواصل بتقديم رعاية صحية تجمع بين الابتكار والرحمة، لكل مريض، في كل وقت.

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