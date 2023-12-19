قبرص تحصل على المركز الأول للاستثمارات العقارية في الاتحاد الأوروبي

إشعال طفرة في المعاملات من قبل المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي

الإمارات العربية المتحدة، سجلت شركة Leptos Estates، أكبر مجموعة تطوير عقارات في قبرص، زيادة في عدد المشترين من جميع أنحاء الشرق الأوسط بنسبة تزيد عن 15% خلال عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

أثبتت قبرص أنها الوجهة العقارية الدولية الأكثر سخونة في الاتحاد الأوروبي، مع تزايد الطلب على العقارات في أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. حيث تقدم فرصة مثالية لشراء عطلة أو منزل ثان.

وفقًا للأرقام الصادرة عن السجل العقاري القبرصي، في نهاية يونيو 2023، وصل عدد مبيعات العقارات المكتملة في جميع أنحاء الجزيرة إلى 7689 مقارنة بـ 6263 لنفس الفترة من عام 2022، وهو ما يعد علامة على تزايد معدل الاستثمار في العقارات في الجزيرة.

وأفاد السجل العقاري القبرصي أيضًا أن 46.5% من إجمالي مبيعات العقارات تمت بواسطة مشترين أجانب بما في ذلك المشترين من الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة بنسبة 36.1% على أساس سنوي.

وتعد ليماسول وبافوس المنطقتين الأكثر شعبية لشراء العقارات، حيث نسبت 36% و35% على التوالي من المبيعات إلى المشترين الأجانب.

وفي ليماسول على وجه التحديد، ارتفع حجم مبيعات العقارات الفاخرة (التي تزيد قيمتها عن مليون يورو) بنسبة 5.5% على أساس سنوي، بإجمالي 948 صفقة.

ونمت بافوس بنسبة 14.5% على أساس سنوي من حيث القيمة، لتصل إلى إجمالي قياسي قدره 178.2 مليون يورو، مما أدى إلى زيادة بنسبة 36.4% على أساس سنوي في المعاملات (311 في المجموع في عام 2023 حتى الآن).

وفي الوقت الحالي، معظم العقارات التي تجذب المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الشقق الفاخرة والفيلات المستقلة في منتجعات خاصة المسورة، مثل فيلات كورال سيز حيث تصل الأسعار إلى 3,060 مليون يورو للفيلا المكونة من خمس غرف نوم أو ليماسول بلو مارين حيث تطل على البحر. الشقق متاحة بمبلغ يصل إلى 11.655 مليون يورو لشقة بنتهاوس مكونة من 6 غرف نوم.

وقال بانتيليس ليبتوس، الرئيس المشارك لمجموعة شركات ليبتوس: "لا تزال قبرص تمثل خيارًا شائعًا للمشترين خاصة من الشرق الأوسط الذين يبحثون عن فرصة استثمارية قوية. إن المستوى العالي للمعاملات في الوقت الذي تنخفض فيه عمليات شراء العقارات والاستثمارات في جميع أنحاء أوروبا يسلط الضوء على قوة وجاذبية سوق العقارات في قبرص."

#بياناتشركات

- انتهى -