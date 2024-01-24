الاتفاقية تشمل توفير وحدات فندقية للتأجير القصير ومتوسط المدة لمواكبة تنامي الطلب مع ارتفاع أعداد السياح والزوار القادمين إلى المملكة العربية السعودية



الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، عن شراكة استراتيجية مع منصة "مبات"، المنصة الأولى والمتخصصة في إدارة الأملاك نيابة عن ملاكها وتشغيلها في عمليات التأجير القصير والمتوسط الأجل. وتهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات إقامة مواتية لمواكبة العدد المتزايد من السياح المحليين والدوليين في المملكة، وسد الفجوة في الطلب المتزايد على خيارات إقامة أكثر مرونة. ستعمل هذه الشراكة على الارتقاء بتجارب السفر والإقامة للعملاء من مختلف الفئات، وذلك بالاستفادة من شبكات القنوات المتعددة التابعة لشركة "المسافر"، حيث سيتم ربطها بالمنازل والمجمعات الخاصة من الفئات المتوسطة والراقية والتي تتيحها منصة "مبات" الرقمية.

ومع تخطيط المملكة العربية السعودية لاستثمار تريليون دولار في قطاع السياحة وسعيها لجذب 150 مليون سائح سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي، وبما يتماشى مع رؤيتها الطموحة 2030، فإن التعاون بين "المسافر" و"مبات" ينضوي على التزام جاد من كلا الطرفين بتقديم خدمات سفر سلسة ولا تضاهى في سوق سريع التطور.

أدت النهضة السياحية التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليًا إلى ظهور سوق نابض للوحدات السكنية ذات المعايير الفندقية، وسيكون النمو المتزايد في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية لتلبية مستهدفات رؤية 2030. كما أن تلبية متطلبات الإقامة عالية الجودة لعدد متزايد من زوار لأغراض الأعمال، لاسيما الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، قد أتاح فرصًا واسعة في قطاع الإيجارات القصيرة ومتوسطة الأجل عبر الأسواق الرئيسية في المملكة.

تقوم "مبات" بعرض العقارات على منصتها الرقمية ومنصات أخرى وإدارتها نيابة عن ملاكها مع ضمان مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة. إذ تحرص على أن يتلقى شركاؤها من ملاك العقارات والضيوف معلومات في الوقت الفعلي، وقد قامت المنصة بتبسيط العمليات الحيوية مثل الحجز والدفع وجداول التنظيف وتحديثات صيانة الممتلكات وغير ذلك الكثير.

وفي هذا السياق، قال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "تعد الشراكة مع منصة ’مبات‘، أول منصة متخصصة في إدارة الأملاك نيابة عن ملاكها وتشغيلها في عمليات التأجير القصير والمتوسط وطويل الأجل، خطوة مهمة تتيح لنا المضي قدماً في استراتيجيتنا للابتكار وتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير والارتقاء بتجربة سفرهم. ولا شك أن دمج خيارات التأجير قصير ومتوسط الأجل التي توفرها ’مبات‘ ضمن شبكة ’المسافر‘ متعددة القنوات سيلبي الطلب المتزايد على خيارات الإقامة المرنة من جهة، مع ضمان وصول عملائنا إلى مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة في المنازل والمجمعات الخاصة عالية الجودة. وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على رؤيتنا المشتركة لإعادة تشكيل مشهد السفر في المملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من اتجاهات الأفراد الناشئة وتوفير خيارات استثنائية لعملائنا".

من جهته، أفاد طلال صالح السريّع، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "مبات": "نفخر بالتعاون مع منصة ’المسافر‘ الرائدة في مجال السفر والسياحة، وتأتي هذه الاتفاقية باكورة شراكات مثمرة ستثري تجربة المسافرين والسياح والمقيمين".

وأضاف السريّع: "نعمل في ’مبات‘ وانطلاقاً من كوننا منصة مرخّصة ومدعومة من قبل صندوق التنمية السياحي وكافّة الجهات الحكومية بالقطاع، على ضمان توفير أعلى سبل الراحة وأفضل معايير الضيافة للسياح المحليين والدوليين، وفق آليات متكاملة تضمن توفير فرص إقامة مرنة ومتنوعة وعالية الجودة توائم توجهاتنا وأهدافنا جميعًا نحو تحقيق مستهدفاتنا الوطنية وإنجاز أفضل النتائج في القطاع السياحي تحت مظلة رؤية 2030".

#بياناتشركات

-انتهى-