"المسافر للأنشطة " سوق رقمي متكامل بين الشركات الأنشطة والجولات وغيرها من التجارب المتنوعة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت "المسافر "، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية والتابعة لمجموعة سيرا، بالتعاون مع شركة "كلوك"، منصة السفر والتجارب الرائدة في آسيا، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية تحت اسم "المسافر للأنشطة".

يأتي إطلاق المنصة الجديدة عقب توقيع اتفاقية بين الشركتين في أوائل عام 2022 لإنشاء مشروع مشترك بهدف توفير سوق شامل للأنشطة في المملكة للعملاء من قطاعات الأعمال، وسد الفجوة التي يعاني منها السوق في ظل وجود خيارات مجزئة لأشياء يمكن حجزها.

تعد "المسافر للأنشطة" عبارة عن منصة رقمية متكاملة مزودة بحلول إدارة المحتوى وقوائم المنتجات الشاملة التي تدعم تجار الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الموزعين في جميع أنحاء العالم لتوفير خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

ستسهم المنصة، التي سيتم إطلاقها للموزعين في الربع الثالث من عام 2023، في تعزيز مكانة "كلوك" كموزع عالمي رائد لتجارب وخدمات السفر والسياحة وتمكين السياح المحليين والدوليين القادمين للمملكة من حجز الأنشطة بسهولة. ستوفر "المسافر للأنشطة" تجارب حجز سلسة، وربط المسافرين السعوديين بالمنصات العالمية، بدءاً من "كلوك".

ويأتي إطلاق "المسافر للأنشطة" في إطار دعم أهداف رؤية المملكة 2030 وأجندتها السياحية من خلال تعزيز السياحة الداخلية للسعوديين وزوار المملكة الدوليين. وستدعم المنصة أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمنصة وتوسيع نطاق عملها ليشمل الوصول لمزيد من قنوات التوزيع.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "المملكة العربية السعودية هي المستثمر الأكبر عالمياً في مجال السياحة، كما أنها الأسرع نمواً على مستوى العالم؛ وهي من تقود وتحدد وتيرة النمو العالمي في قطاع السياحة، وهذا يتيح فرصاً استثمارية هائلة، تعزز من التزامنا بتمكين شركائنا الحاليين، وشركائنا بالمستقبل"، ويضيف الرئيس التنفيذي: "نهدف إلى إلهام الزوار من كل أنحاء العالم عبر أفضل التجارب السياحية الملهمة، ويأتي إطلاق "أنشطة المسافر" خطوة هامة لتحقيق مستهدفات الهيئة السعودية للسياحة الساعية للارتقاء بالمعايير وتطوير المنتجات والتجارب والعروض السياحية".

وفي هذا السياق، قال مزمّل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "سعداء بتعاوننا مع ’كلوك‘ لإطلاق منصة ’المسافر للأنشطة‘ الجديدة التي من شأنها العمل كسوق موثوق لتوفير الأنشطة والجولات والفعاليات ومعالم الجذب والتجارب المتنوعة، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص للتجار والموزعين. ستعمل ’المسافر للأنشطة ‘ على تمكين منظومة السفر والسياحة ككل، فضلاً عن دعم استراتيجية المملكة الرامية لتعزيز عروض السياحة الداخلية بشكل مستمر للمواطنين السعوديين وزيادة بصمتها ومقوماتها السياحية للزوار الدوليين القادمين إلى المملكة".

من جانبه، قال سي إس سونغ، نائب الرئيس للتطوير المؤسسي في شركة "كلوك": "يمثل إطلاق منصة المسافر للأنشطة قفزة كبيرة في قطاع السفر والسياحة، الذي يلعب دوراً أساسياً في مضي المملكة قدماً نحو تحقيق رؤية 2030. ولا شك أنه من خلال الاستفادة من نقاط القوة التكنولوجية والحلول التجارية المبتكرة في ’كلوك‘، ستربط المنصة الجديدة قطاع التجارب المتنوعة بسلاسة وتدفع العاملين في القطاع إلى التحول الرقمي. علاوة على ذلك، نحن على ثقة من أن هذا التعاون الاستراتيجي من شأنه إلهام واجتذاب أعداد كبيرة من الزوار الدوليين إلى المملكة، مدعوماً بشبكتنا العالمية الواسعة".

تقدم "المسافر" تطبيقاً متطوراً مخصصاً للتجار لإدارة منتجاتهم بسلاسة وإتاحة الوصول إليها من خلال "المسافر للأنشطة" حتى يتمكن الموزعون من الوصول إلى محتوى هذه المنتجات. وتتيح المنصة للعاملين في القطاع توسيع نطاق وصولهم للجمهور المحلي والإقليمي والدولي، بينما سيتمكن الموزعون من الوصول إلى الأنشطة والتجارب الفريدة في المملكة العربية السعودية.

وسيعكس المشروع المشترك نهج "المسافر" في اعتماد التحول الرقمي وتطبيقاته، ليقدم حلولاً رقمية متطورة للموزعين والمساعدة على إطلاق العنان لفرص البيع، بالإضافة إلى دورات دفع مريحة ومدفوعات سلسة عبر الإنترنت.

وستكون "المسافر للأنشطة" قادرة على الاستفادة من الشركات الأخرى العاملة تحت مظلة "المسافر" لتوزيع المحتوى. وسيتمكن الموزعين من الاستفادة من زيادة التواصل مع قاعدة واسعة من العملاء من شريحة الأفراد في "المسافر" والتي تستفيد من كونها العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، وكذلك من خلال "اكتشف السعودية"، شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة.

ويمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات من خلال التواصل مع info@almosafer-activities.com

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