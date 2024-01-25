الشراكة تشكل جزءًا من استراتيجية "المسافر" لتعزيز السياحة في المملكة من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة ومريحة



الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية والتابعة لمجموعة سيرا، اتفاقية شراكة مع الخطوط الحديدية السعودية "سار" لتعزيز السفر عبر قطار الحرمين السريع وتوسيع عروض "المسافر" لعملائها.



وبموجب الاتفاقية التي تعد شراكة التوزيع الأولى لقطار الحرمين السريع، ستوفر "المسافر" عروض مخصصة للعملاء من الحجاج والمسافرين والسياح الراغبين بالتنقل واستكشاف ربوع المملكة العربية السعودية على متن وسيلة سفر فعّالة ومريحة وفائقة السرعة. ويوفر القطار الفاخر وسيلة سفر آمنة وسريعة تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية على امتداد سكة طولها 450 كيلومتراً.



ستوفر الاتفاقية خيار السفر بالقطار السريع عبر منصات محفظة أعمال المسافر بما في ذلك المنصة المخصصة للأفراد؛ واكتشف السعودية، شركة إدارة الوجهات؛ وشركة مواسم المعنية بتنظيم رحلات الحج والعمرة.



وفي هذا السياق، قال مزّمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "يعد السفر بالقطار وسيلة رائعة لاستكشاف المملكة العربية السعودية بمنتهى الراحة، كما يسهل قطار الحرمين السريع السفر بسلاسة بين المشاعر المقدسة والمدن الرئيسية في المملكة. وتمثل هذه الشراكة فرصة استثنائية لتمكين عملائنا من تجربة السفر بالقطارات عالية المستوى، وتؤكد التزامنا بإتاحة المزيد من خيارات التنقل بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030".



من جانبه أكًد المهندس ريان الحربي، نائب الرئيس لقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة بالخطوط الحديدية السعودية "سار"، على التزام "سار" بعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة والتي تساهم بشكل مباشر في إتاحة خدمات قطار الحرمين السريع كوسيلة نقل آمنة وسريعة ومريحة لشريحة أكبر من العملاء، بما يساهم في زيادة أعداد مستخدميه من ساكني المملكة وزوارها على مدار العام".

#بياناتشركات

-انتهى-