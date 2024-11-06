الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (جزء من مجموعة سيرا)، عن إبرام شراكة استراتيجية عالمية مع "ماندارين أورينتال"، إحدى مجموعات الفنادق الفاخرة الرائدة في العالم. وتتيح هذه الشراكة المهمة، التي تم الإعلان عنها في سوق السفر العالمي بلندن 2024، لشركة "المسافر" إمكانية الوصول الحصري إلى محفظة فنادق ومنتجعات " ماندارين أورينتال " العالمية ذات التصنيف العالي والتي تضم 41 فندقاً ومنتجعاً، بما يعزز قطاع الضيافة الفاخر لدى "المسافر".

وتأتي اتفاقية الربط المباشر العالمية والتي تركز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية، في أعقاب الطلب المتزايد على السفر الفاخر بين عملاء "المسافر". وستُمكن هذه الاتفاقية عملاء "المسافر" من الشركات والأفراد من الوصول إلى محفظة مجموعة فنادق "ماندارين أورينتال" العالمية التي تضم 41 فندقاً في 26 دولة. وسيستمتع المسافرون بالوصول المباشر إلى القائمة الفورية والأسعار التنافسية من خلال منصات الأفراد في "المسافر"، و تعمل "المسافر "على الارتقاء بعروضها الفاخرة وتعزيز خدماتها لكبار الشخصيات والعملاء المتميزين. وستساهم هذه الشراكة أيضاً في تمكين "المسافر" من الترويج لفنادق "ماندارين أورينتال" لدى المسافرين من المملكة وخارجها.

وستتيح الشراكة أيضاً للمجموعة الفاخرة إمكانية الوصول إلى شبكة "المسافر" الواسعة من الوكلاء من خلال شركة إدارة الوجهات الرائدة، اكتشف السعودية، بما يؤدي إلى تعزيز العلامة التجارية والوصول إلى منشآت "ماندارين أورينتال" الفندقية في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "نحن سعداء بتعزيز عروضنا الفاخرة من خلال اتفاقيتنا الجديدة مع مجموعة فنادق " ماندارين أورينتال" المرموقة والشهيرة. وبينما نعمل على تمكين مجموعة الفنادق الحائزة على الجوائز من تعزيز علامتها التجارية من خلال محفظتنا متعددة القنوات، فإننا نتطلع إلى تعزيز عروضنا الفريدة لعملائنا المميزين من خلال هذه الشراكة المهمة. نحن نسعى دائماً في ’المسافر‘، إلى إرساء معايير جديدة في القطاع، وأنا على ثقة من أن مجموعة فنادق " ماندارين أورينتال" الفاخرة ستشكل إضافة جديدة إلى محفظتنا الجاذبة في مجال الضيافة".

من جانبه، قال جيفري ويب، نائب الرئيس للمبيعات العالمية في "ماندارين أورينتال": "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع ’المسافر‘، والتي تتيح لنا توسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر وتلبية الطلب المتزايد على السفر الفاخر . ونتطلع من خلال توفير إمكانية الوصول المباشر لعملاء ’المسافر‘ إلى محفظتنا العالمية، إلى تقديم تجارب استثنائية للمسافرين المميزين من المنطقة وخارجها".

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، تم دمج خدمة "المسافر كونسيرج"، وهي الخدمة المخصصة من "المسافر" لتلبية احتياجات المسافرين من كبار الشخصيات والعملاء المتميزين، في برنامج ضيوف درجة الامتياز (.Fans of M.O) الفريد الذي تقدمه "ماندارين أورينتال"، والذي يقدم مزايا مميزة وامتيازات حصرية للضيوف في مجموعة الضيافة. وستستفيد أول خدمة كونسيرج سفر فاخرة شاملة من المملكة العربية السعودية من هذه الشراكة لتزويد العملاء من كبار الشخصيات بمزايا "ماندارين أورينتال" الإضافية أثناء إقامتهم.

وتتميز مجموعة فنادق "ماندارين أورينتال"، التي تستلهم قيم الشرق، بالفخامة العصرية الممزوجة بسحرها الشرقي المميز. وتستند الشراكة الاستراتيجية بين "المسافر" ومجموعة الضيافة العالمية إلى التزام شركة السفر بتوفير وصول أفضل للفنادق فضلاً عن أسعار تنافسية لعملائها الحصريين.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال

مجموعة فنادق ماندارين أورينتال الحائزة على جوائز مرموقة هي جهة مالكة ومشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وقد نجحت تلك المجموعة التي وُلدت من أصول آسيوية في ترسيخ اسمها كعلامة تجارية عالمية، وباتت اليوم تشغّل 41 فندقاً 12 مشاريع سكنية في 26 دولة ومنطقة، حيث تعكس كلّ منشأة إرث العلامة الشرقية العريقة. كما وتخطّط مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لافتتاح عدد من الفنادق والمشاريع السكنية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي عضوٌ في مجموعة جاردين ماثيسون.

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