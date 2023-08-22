الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية والتابعة لمجموعة سيرا، عن تعاونها مع "مو إنجيج" "MoEngage"، وهي منصة لأتمتة التسويق وإشراك العملاء، لتعزيز المشاركة الهادفة مع مسافريها باستخدام استراتيجية قائمة على الرؤى والبيانات.

وتوفر منصة "المسافر"، التي تأسست في عام 2012، تجارب سهلة وسلسة للمسافرين لحجوزات السفر المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات. وتعمل العلامة التجارية حالياً على تلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وستستفيد من منصة "مو إنجيج" في إنشاء رسائل مخصصة وموجهة، بما يضمن استمرار مشاركة العملاء مجدداً في المكان والزمان المناسبين.

وفي هذا السياق، قال بالاف سينغفي، نائب الرئيس لسفر الافراد في "المسافر": "نحن نتفهم أهمية الثقة عندما يتعلق الأمر بحجز خدمات السفر. ويمكن لعملائنا الاعتماد علينا في الوفاء بوعودنا، وضمان حصولهم على الخدمات التي قاموا بحجزها بكل ثقة واطمئنان. علاوة على ذلك، فإننا ندرك أيضاً البحث الذي يحدث خلف حجز الخدمة، ونعتزم تقديم المساعدة هناك أيضاً بمساعدة منصة ’مو إنجيج‘".

وباستثناء التفاعل الهادف مع العملاء، ستستفيد "المسافر" من إمكانات منصة "مو إنجيج"، مثل التقسيم المتقدم، والأتمتة، وقدرات التخصيص، بما يساهم في تمكين "المسافر" من صياغة حملات مؤثرة وذات صلة، فضلاً عن توصيل الرسائل المناسبة للعملاء المناسبين، مما يزيد من فعالية جهودهم في المشاركة.

وتنضم "المسافر" إلى قائمة عملاء "مو إنجيج" المتزايدة التي تضم أكثر من 1200 شركة عالمية في 35 دولة، مثل مجموعة "أزاديا"، وبنك دبي التجاري، ومجموعة لاندمارك، ومجموعة "أباريل"، و"إيرتيل"، و"أولا"، و"أويو"، وبنك المشرق، الذين يثقون في منصة "مو إنجيج" لتقديم تجربة موثوقة عبر أجهزة ونقاط اتصال متعددة.

من جانبه، قال سويتا دوسيجا، مدير نجاحات العملاء، ميتا – "مو إنجيج": "نحن سعداء بالتعاون مع علامة تجارية رائدة مثل ’المسافر‘ التي تركز على المشاركة عبر رحلة العميل لإجراء حجوزات السفر. ويمكن أن يساهم وضع استراتيجية سليمة لإشراك العملاء في تشكيل علاقة طويلة الأمد، ويسعد منصة ’مو إنجيج‘ أن تساعد ’المسافر‘ على القيام بذلك".

#بياناتشركات

- انتهى -