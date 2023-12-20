وقعت مؤسسة المسار الرياضي مع كلا من شركة أجدان للتطوير العقاري وشركة البلاد المالية اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة مليار ريال بهدف إقامة مشروع متعدد الاستخدامات لتطوير منطقة الفنون وهي إحدى المناطق الثمانية لمشروع المسار الرياضي

ويشكل الصندوق نموذجًا فريدًا للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، حيث ستكون "شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري" شريكاً رئيسياً في الصندوق ، فيما ستقوم "شركة أجدان للتطوير العقاري" بأعمال التطوير العقاري للمشروع، إضافة إلى انضمامها كمستثمر مشارك في الصندوق، وستتولى "شركة البلاد المالية" مهام إدارة الصندوق.

ويستهدف المشروع بناء مجموعة متنوعة من المنشآت السكنية والمكتبية والتجارية والترفيهية التي سيتم تنفيذها وفقًا للكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، وسيمتد على مساحة 20,000 متر مربع ضمن مشروع المسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان، وسيتضمن مسطحات بناء تبلغ نحو 120,000 متر مربع بإجمالي مساحات تأجيرية تتجاوز 60,000 متر مربع مما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي، السيدة جين ماكجيفرن: "تأسيس صندوق استثمار عقاري وما تشكله هذه الشراكة الاستراتيجية هو خطوة مهمة لتعزيز تقدم العاصمة الرياض في مجال التطوير الحضري، وتعكس التزامنا في مشروع المسار الرياضي بتحقيق رؤيتنا في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض بحيث تكون واحدة من أفضل مدن العالم، ممّا سيُسهم في نمو المنطقة وتحقيق رؤية السعودية 2030".

وأضافت: " من خلال تعاوننا مع شركائنا، سنتمكن من تزويد منطقة الفنون في المسار الرياضي بمرافق تتميز بمقاييس عالمية بما يضمن وضع بصمة إيجابية في كافة المجالات المتعلقة بمجتمع مدينة الرياض، بما في ذلك استحداث فرص عمل جديدة وتمكين سكان المدينة من تبني نمط حياة قائم على اتخاذ خيارات أكثر صحة واستدامة، وأنا على يقين تام بأن شراكتنا ستسهم في إعادة رسم ملامح المشهد العام في مدينة الرياض".

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري، المهندس محمد العتيبي: "نحن فخورون بالإعلان عن تأسيس صندوق استثمار عقاري كجزء من شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري وشركة البلاد المالية، حيث سيدعم هذا الاستثمار تحقيق الهدف المشترك لمشروع المسار الرياضي عبر توفير مرافق عالمية المستوى لسكان مدينة الرياض، كما سيلعب دورًا رئيسًا في دعم الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

وأضاف: "إن نوعية المشروع المتفردة ستساهم في الاستجابة للطلب المتزايد من المشاريع النوعية التكاملية والمرتبطة بجودة الحياة وخلق مجتمعات فريدة ومتكاملة تتناسب مع اسلوب الحياة العصرية."

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية الأستاذ زيد المفرح أن هذا الصندوق يعد خطوة هامة في رحلة مشاريع مدينة الرياض بشكل عام ومشروع "المسار الرياضي " بشكل خاص و التي تسعى من خلالها لأن تصبح واحدة من أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة والهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة.

وأشار المفرح إلى أن شركة البلاد المالية تتطلع إلى العمل مع شركاءها في هذا الصندوق النوعي لتحقيق أهداف رؤية السعودية وأهداف مشروع المسار الرياضي الفريد من نوعه، وسنستثمر في إمكانياتنا التقنية والبشرية لنواصل التميز في إدارة المنتجات النوعية وتسخير خبراتنا لتحقيق مستهدفات الصندوق والمستثمرين فيه.

و يذكر أن منطقة الفنون أحد المناطق الثمانية في مشروع المسار الرياضي الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول والتي تمتد على مساحة تبلغ 184000 متر مربع و ستضم مكونات متنوعة وفريدة وتتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومن المقرر أن تصبح مركزًا حيويًا للتنقل المستدام، مراعيًا أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلًا عن تميز المشروع بمعالم فنية استثنائية تضيف رونقًا لمسارات التنقل الموجودة فيها.

يعد مشروع “المسار الرياضي” أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، ويحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ويمتد المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومترًا على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز٫ ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويتضمن أكثر من 4,4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وأكثر من 50 موقعًا للرياضات المتنوعة.

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-انتهى-