الكويت: قام المركز المالي الكويتي "المركز" بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع بورصة الكويت، ضمن برنامج "الجرس" لتعزيز الثقافة المالية، والذي تنظمه البورصة تزامناً مع أسبوع المستثمر العالمي ، بعنوان "دور الخدمات المصرفية الاستثمارية في دعم الشركات"، وذلك يوم الأثنين الموافق 22 أكتوبر في مقر البورصة. وقدم الورشة كل من السيدة رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت)، والسيد عبد الرزاق رزوقي، نائب رئيس أول، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ). وأتى تنظيم هذه الورشة كجزء من مسؤولية "المركز" الاجتماعية لنشر التوعية المالية.

وقدمت السيدة عثمان عرضاً تقديمياً حول السندات والصكوك، والذي سلط الضوء على أنواع السندات، والصكوك الإسلامية، والفرق بين السندات والأسهم، وأهمية السندات للشركات وفي تطوير سوق المال، بالإضافة إلى العوامل التي يجب مراعاتها لإصدار السندات. كما تطرق العرض إلى أسواق السندات العالمية والخليجية، ومنهجية التصنيف الائتماني.

ومن جانبه، قدم السيد رزوقي عرضاً تقديمياً حول صفقات الاندماج والاستحواذ، وأنواعها، والخطوات اللازمة قبل تطوير استراتيجية الاستحواذ، وكيفية اختيار الشركات المستهدفة، وهيكلة عمليات الاستحواذ، ومزايا هذه الصفقات والتحديات التي تواجهها، والأخطاء الشائعة في عمليات الاندماج والاستحواذ، وأهم المخاطر، وأهم الصفقات في الكويت والمنطقة.

وتأتي مبادرات "المركز" انطلاقاً من إيمانه بأن الثقافة المالية أمر جوهري لتمكين الأفراد وبناء مجتمع أكثر استدامة. وضمن مشاركته في برنامج "الجرس" لتعزيز الثقافة المالية، قامت شركة مارمور مينا انتليجنس، الذراع البحثي "للمركز"، أيضاً بإعداد تقرير خاص حول "التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي"، ليتم نشره على موقع أكاديمية بورصة الكويت، البوابة التعليمية التي تهدف إلى رفع مستويات الثقافة المالية والوعي بها، حيث يقدم التقرير لمحة حول أهمية التمويل المستدام وأنواعه، والاتجاهات الناشئة، ومدى تبني الشركات والمؤسسات المالية للتمويل المستدام في المنطقة، والتحديات التي قد تعيق انتشاره. كما استعرض التقرير بعض الأمثلة الناجحة للتمويل المستدام، وقدم بعض التوصيات التي قد تساعد في نموه.

بالإضافة على ذلك، شارك "المركز" في مبادرة اتحاد شركات الاستثمار بإطلاق مجموعة فيديوهات لتعزيز الثقافة المالية ضمن برنامج "الجرس"، واستعرض "المركز" في الفيديو الخاص به مميزات الاستثمار في البورصة على المدى الطويل وأهمية تنويع الاستثمارات.

يواصل المركز المالي الكويتي "المركز" التزامه الراسخ بتعزيز الثقافة المالية وتمكين الأفراد في السوق. ومن خلال مبادراته المستمرة، يساهم "المركز" في نمو وتطوير القطاع المالي في الكويت. ومن خلال تنظيم ورش العمل التعليمية وإعداد الأبحاث القيمة، يسعى "المركز" إلى تزويد المجتمع بالأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع المتغيرات في الأسواق.

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الصورة: من اليسار، السيدة رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت)، والسيد أحمد الفلاح، العضو المنتدب، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، والسيد عبد الرزاق رزوقي، نائب رئيس أول، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ).

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.38 مليار دينار كويتي (4.50 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2024. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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