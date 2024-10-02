الكويت: قام المركز المالي الكويتي "المركز" بتنظيم فعالية خاصة للعملاء والمستثمرين للتعرف أكثر عن صندوق الزخم الخليجي من "المركز" من خلال استعراض أدائه وإمكاناته والفرص التي يقدمها، وخاصة بعد حصوله على جائزة "أفضل صندوق مبتكر يتبع استراتيجية الزخم" من قبل جلوبال فاينانس في عامه الأول، وذلك ضمن مساعي "المركز" الدؤوبة لإطلاق بوابات استثمارية فريدة تلائم متطلبات المستثمرين. وأقيمت الفعالية في فندق فورسيزونز في 30 سبتمبر 2024، وتضمنت كلمة من الرئيس التنفيذي "للمركز". كما قدمت إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرض تقديمي عن الصندوق، تبعه جلسة نقاشية أدارها ممثل إدارة الثروات وتطوير الأعمال، تناولت أهم النقاط عن استراتيجية الصندوق وعوامل الاستثمار وخطط بناء وتنمية الثروات على المدى الطويل وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية وأجابت عن تساؤلات الحضور.

وفي كلمته الترحيبية، تحدث السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز" قائلا: "يعد الابتكار جزء لا يتجزأ من قيم "المركز" المتأصلة منذ تأسيسه، حيث تمكننا على مر السنين من تحقيق نقلات نوعية في مجال الخدمات المالية محلياً وإقليمياً. ويشهد على ذلك تاريخ "المركز" في خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة. واليوم، نحتفل بأحدث صناديقنا، صندوق الزخم الخليجي، الذي يعكس رسالتنا لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية والحلول المتوافقة مع متطلبات العملاء، لنكون الشريك الأمثل لبناء الثروات. ونحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على تأسيس "المركز"، ونفتخر بالمسيرة الحافلة لهذه المؤسسة التي لطالما وضعت مصلحة العملاء في مركز اهتمامها. الأمر الذي مكنّنا من نيل ثقتهم بخبراتنا، مما يدفعنا للمضي قدماً والتطوير والابتكار في شتى المجالات التشغيلية والإدارية."

وتطرق السيد فهد سامي الرشيد، نائب رئيس أول، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز" خلال العرض التقديمي إلى أهم العوامل التي تقوم عليها استراتيجية الزخم، قائلاً: "يعد صندوق الزخم الخليجي أول صندوق غير نشط يستثمر في الأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم التي تقوم بالاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداءً مع متابعة جميع مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للزخم الخليجي. ومنذ بدء المؤشر في عام 2008، فاق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للزخم الخليجي أداء مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب بنسبة 4.5% سنوياً. ومن المرجح أن يستمر تفوق المؤشر إذا استمرت الأسواق على نفس وتيرة الزخم، مدفوعة باقتصاد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي والخطط الطموحة المشهودة حالياً في المملكة العربية السعودية، والتي تشكل أكثر من نصف القيمة السوقية الممثلة لدول الخليج. ويتم عبر الصندوق انتقاء الأسهم التي تمثل مجتمعة 50% من القيمة السوقية للأسواق الخليجية، وذلك لتحسين مستويات التذبذب".

وخلال الجلسة النقاشية، قال السيد محمد أحمد الغنام، نائب رئيس أول، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "للاستفادة من الطفرة الاقتصادية الغير مسبوقة، والنمو المتوقع في الاقتصاد غير النفطي، يخدم الصندوق المستثمرين الذي يفضلون الاستثمار في الأسواق الخليجية باستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق عوائد جيدة معدلة حسب المخاطر، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من تأثير العوائد المركبة. كما أن استثمار الصندوق في الشركات الأفضل أداءً ذات الأسس القوية التي تكتسب زخماً يساهم في تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل لمواجهة التقلبات في الأسواق وتوزيع المخاطر على قطاعات مختلفة. ولا شك بأن هذه الاستراتيجية قد أثبتت تفوقها على مدى الأعوام السابقة في الأسواق العالمية، ولذلك، تم تطوير آلية الصندوق من قبل فريق إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أبحاث ودراسات استمرت على مدى عامين للتحقق من فعالية هذه الاستراتيجية".

وتحدث السيد محمد الصميعي، نائب رئيس مساعد، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز" قائلا: "انطلاقاً من دورنا كمستشار استثماري لعملائنا، فإنه من صميم عملنا أن نراقب الاتجاهات في الأسواق لنقتنص الفرص الملائمة لمتطلباتهم وأهدافهم الاستثمارية. ولذلك، قمنا بابتكار هذا الصندوق الذي يتبع استراتيجية ذات أداء مستدام عالمياً. ويؤكد حصول الصندوق على جائزة "أفضل صندوق مبتكر يتبع استراتيجية الزخم" من قبل جلوبال فاينانس في عامه الأول على جودة استراتيجية الصندوق وفق المؤشرات العالمية. ونتطلع لخلق المزيد من الابتكارات التي تساهم في إثراء السوق بمنتجات فريدة وتعزيز فرص النمو للعملاء."

وختاماً، قام فريق "المركز" بالرد على استفسارات الحضور المهتمين باستراتيجية الزخم والتواصل معهم بشكل مباشر حول طرق الاكتتاب في الصندوق والمحافظ والخدمات الأخرى، سواء رقمياً أو عبر زيارة مقر "المركز". ويعد صندوق الزخم الخليجي أحدث الصناديق التي قام "المركز" بإطلاقها مؤخراً، إلى جانب العديد من المنتجات والخدمات الاستثمارية الأخرى المبتكرة التي يواكب بها تطورات الأسواق، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

معلومات هامة

مدير الصندوق: شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. "المركز"، مدينة الكويت، المرقاب، شارع السور، برج الشايع، الدور 8، هاتف: +965 2224 8000، ص.ب. 23444، الصفاة 13095 دولة الكويت

أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق: محمد الغنام، فهد الرشيد، غازي العصيمي

للحصول على نسخة من النظام الأساسي ونشرة الإصدار والتقارير المالية للصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.markaz.com

تنويه

تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية وتم اعتماده من قبل "المركز"، ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الاستثمار محل المحتوى. وقد تتعرض الاستثمارات في الصندوق إلى مخاطر التغيرات في الأسواق. ولا يوجد أي ضمان أو تأكيد أن الاستثمار سوف ينتج عنه أي عوائد. ولذلك يتعين على المستثمرين المحتملين إجراء التحليلات والأبحاث الخاصة بهم، والتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين والضريبيين والتدقيقيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين في اتخاذ القرارات الاستثمارية والمتعلقة بأي استراتيجية يناقشها هذا المحتوى، وفهم أن مثل هذا الاستثمار يحمل درجة كبيرة من مخاطر خسارة أصل الاستثمار، ولا يمكن توقع نسبة نمو رأس المال أو التوزيعات أو ضمانها. والأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي. صافي قيمة الأصول للصندوق متغير وقابل للنقص أو الزيادة. يرجى مراجعة نشرة الاكتتاب وجميع وثائق الصندوق لفهم عوامل الخطر الناتجة عن الدخول في هذا الاستثمار ومنهجية الاستثمار وعملياته قبل أن يتم الاستثمار في الصندوق.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.38 مليار دينار كويتي (4.50 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2024 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

-انتهى-

#بياناتشركات