جدة: أكد المركز الطبي الدولي بجدة على مبدأ اعتماد رأي المريض والبحث عن تسهيل كل خطوة يخطوها في مسيرته العلاجية بأكثر الوسائل راحة وسرعة، وبطريقة رائدة وسباقة دائماً بتوفير قنوات رقمية من خلال عمل ابتكاري وإبداعي لم يسبق له أحد في قطاع الرعاية الصحية.

من خلال استراتيجية "القنوات الرقمية"، طور المركز الطبي الدولي سلسلة من المنتجات الرقمية، مثل: تطبيق My IMC، تطبيق صحة المرأة، تطبيق الأطباء.. حيث توفر هذه التطبيقات للمرضى والأطباء إمكانية الوصول والراحة والسرعة والكفاءة.

ولأن تزويد المرضى بالمزيد من إمكانيات التحكم في الخدمات، ظل أولوية لدى المركز الطبي الدولي، نظراً لالتزامه بتسهيل كافة وسائل وصول مرضاه للعافية، فقد تعددت القنوات الرقمية التي تساهم في جعل عملية الاستشفاء أسهل، فإضافة إلى التطبيقات الثلاثة: تطبيق My IMC، تطبيق صحة المرأة، تطبيق الأطباء.. كانت هناك قنوات رقمية أخرى، مثل: بوابة المريض الإلكترونية، المساعد الشخصي، خدمة واتساب، تطبيق صحة المرأة.. وذلك بما توفره هذه القنوات من خدمات عديدة، مثل إمكانية حجز المواعيد في دقيقة واحدة وإعادة جدولتها أو إلغائها وفق ما يناسب المريض وعلى مدار الساعة، أو الاطلاع على نتائج الفحوصات وتقارير الأشعة ونتائج التحاليل الطبية والإجازات المرضية، والوصفات الطبية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الأقسام الطبية والتخصصات التي تضمها وقائمة الأطباء وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية والبحث عن الطبيب المناسب في التخصص الذي يحتاجه المريض وحجز موعد لديه.

كما وفرت القنوات الإلكترونية للمركز الطبي الدولي أيضاً خدمة (التقارير الذكية) وهي الخدمة الرائدة الأكثر تميزاً، حيث تعد ميزة (طلب تقرير) خطوة أخرى في تعزيز هذه التجربة، حيث يمكن لمرضانا الوصول إلى تقاريرهم في أي وقت وبسهولة وسرعة، كما يمكنهم تحميلها مباشرة من خلال التطبيق دون الحاجة للحضور إلى المستشفى، فبمجرد فتح الطلب يتم إرساله مباشرة إلى قسم السجلات الطبية لدينا، ويقوم فريقنا بتنفيذ الطلب وإرسال التقارير اللازمة، ويضاف لذلك أن التقارير الذكية صُممت بطريقة سهلة ومبسطة تشرح وتفسر كل شيء ليستطيع أي مريض الخروج بالنتائج والمعلومات التي تخص حالته الصحية دون الاضطرار لانتظار مراجعة الطبيب لسؤاله عن مضمون التقرير.

ومن خلال تطبيق صحة المرأة للمركز الطبي الدولي تستطيع أي سيدة متابعة كل ما يتعلق بها وبطفلها، بدءاً من مرحلة ما قبل الحمل والتخطيط له، إلى متابعة الحمل في كل أسبوع ومراحل تطور الجنين، إلى الولادة والرضاعة ورعاية الطفل، وكافة المعلومات والنصائح التي تهم المرأة عن حالتها الصحية بكل تفاصيلها من أطبائنا وفريقنا الطبي من خلال فيديوهات تفصيلية ومقالات ومكتبة كاملة زاخرة بالمعلومات، إضافة إلى متابعة نشاطها اليومي وأثره على صحتها من خلال الساعة الذكية، ومتابعة أدويتها واحتياجاتها الغذائية والوقائية ومواعيد تحاليلها وفحوصاتها المناسبة لعمرها، وغير ذلك.

ونظراً لأن تطوير القنوات الرقمية الجديدة يتماشى مع رؤية المركز الطبي الدولي المتمثلة في إشراك المرضى وعائلاتهم وأينما كانوا في كافة خطوات التطوير ومن المراحل الأولى وبطرق هادفة، فقد كانت هناك ردود فعل إيجابية هائلة تمثلت في التجاوب والاستحسان وإبداء الآراء في عمليات التصميم وفيما يخص استراتيجية القنوات الرقمية للمركز الطبي الدولي عموماً..

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