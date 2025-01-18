وقع الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي - مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور سلمان حمد الزياني اتفاقية تعاون مع الشريك المؤسس لمركز فايتاليتي للطب واضطرابات النوم البروفيسور هشام يوسف علي آل ريس استشاري أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، بهدف تعزيز وتطوير الخدمات الصحية المقدمة في مجالات الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات النوم، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة الطبية، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى لدى الطرفين.

وستشمل الاتفاقية مجالات متعددة مثل تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية في كلا المركزين لرفع مستوى الكفاءة والخدمات والعمليات الجراحية، وتطوير خدمات تشخيص وعلاج اضطرابات النوم باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وإجراء أبحاث علمية مشتركة لدراسة وتطوير العلاجات المتعلقة بمشاكل النوم.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تطوير برامج الرعاية الصحية المتخصصة، وتبادل الخبرات البحثية والطبية، والتدريب الطبي بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الذكية في القطاع الصحي، وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك في المجال الطبي، وتعكس التزام الجانبين بتطوير الرعاية الصحية والمساهمة في تحسين صحة المجتمع في مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المركز الطبي الجامعي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، أكد الدكتور سلمان حمد الزياني أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات المتبادلة في عدة مجالات تشخيصية وعلاجية مختلفة منها الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات النوم ، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو الارتقاء بالخدمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية بين الطرفين لخدمة أبناء البحرين ودول المنطقة.

وأوضح الدكتور الزياني أن هذا التعاون يُعزز من التزام المركز الطبي الجامعي بتقديم خدمات طبية متقدمة وأعلى مستوى من الرعاية في مختلف المجالات الطبية، إذ تعكس هذه الاتفاقية التزام جميع الأطراف بالاهتمام بصحة المرضى، مما يرسخ مكانة المركز الطبي الجامعي كوجهة رائدة لمختلف التخصصات الطبية في المنطقة.

وقال: "نؤمن بأهمية التعاون المشترك مع المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص في مملكة البحرين، إذ نسعى معاً لتعزيز ودعم تطوير الخدمات الطبية والصحية، وتحسين جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة من خلال تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الحديثة في الرعاية الصحية بما يحقق الفائدة لجميع المرضى".

من جانبه، أعرب آل ريس عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق تعاون طويل الأمد في مجالات وتخصصات طبية متعددة بين الطرفين، تشمل تبادل الخبرات السريرية والطبية، وتطوير برامج الرعاية الصحية المتخصصة في مجالات الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات النوم وابتكارات الطب الحديث، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف قائلاً: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، وهذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الخبرات وتحقيق التكامل بين المؤسسات الطبية في مملكة البحرين"، مؤكداً أن التعاون مع المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية سيسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحسين الممارسات السريرية."

يشار إلى أن المركز الطبي الجامعي، الذي يُعد نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية، يقدم خدمات طبية بمواصفات عالية تشمل جميع التخصصات، بما في ذلك الأمراض الوراثية، والأمراض الصدرية، والجلدية، وجراحة التجميل، ووحدة العلاج الطبيعي، وجراحة السمنة، وطب الأسرة والتغذية، والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، وطب الأطفال، والجراحة العامة والمناظير، والقلب، والأسنان، والباطنية والكلى، والنساء والولادة والمساعدة على الإنجاب، إلى جانب خدمات الطوارئ والإسعاف، والعيون. والأنف والأذن والحنجرة والاتزان، وقسم الأشعة، والمختبر، والصيدلية، ووحدة الإقامة القصيرة.