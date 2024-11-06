أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - يسرّ الاتحاد للطيران أن تعلن عن حصول مركزها الطبي، وهو أول مركز طبي جوي معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، على اعتماد الختم الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية، ما يعكس التزام المؤسسة الراسخ في الحفاظ على أعلى المعايير في طب الطيران والخدمات الصحية الشاملة.

وقد تأسس المركز الطبي للاتحاد للطيران في عام 2004، وكان رائداً في مجال طب الطيران في المنطقة، يخدم موظفي الاتحاد مجتمع أبوظبي ككل. ويثبت إنجاز المركز في الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة تفانيه في مجال السلامة والتميز في تقديم الرعاية الصحية.

في هذه المناسبة، علّقت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران بالقول: "يُظهر هذا الإنجاز الخبرة الاستثنائية التي يتمتع بها فريق مركزنا الطبي، والذي يبذل قصارى جهده لتوفير رعاية متميزة لموظفينا في الخطوط الأمامية، بما في ذلك الطيارين وطاقم المقصورة والمهندسين. ويضمن تفانيهم الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة، مما يساهم بشكل مباشر في رفاهية الضيوف المسافرين على متن رحلاتنا. إن الختم الذهبي هو شهادة على التزامنا بالتميز ويعزز مكانتنا كشركة رائدة في تقديم رعاية صحية من الدرجة الأولى في صناعة الطيران. وأنا أتقدّم بالتهنئة للفريق بأكمله على هذا الإنجاز الرائع ".

وتقوم اللجنة الدولية المشتركة بتقييم جوانب مختلفة من تقديم الرعاية الصحية، بما في ذلك سلامة المرضى، ومكافحة العدوى، وإدارة الأدوية، وسلامة المرافق، ومؤهلات الموظفين. ومن خلال تلبية هذه المعايير، ينضم المركز الطبي للاتحاد للطيران إلى مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية الملتزمين بالحفاظ على أفضل الممارسات العالمية.

وتمتد إنجازات المركز إلى ما هو أبعد من الختم الذهبي، مع حصوله على شهادة ISO 10002 لرضا العملاء ومعالجة الشكاوى، وشهادة الامتثال لمعيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية والأمن الالكتروني ADHICS، لتؤكد على نهجه المتعدد الأوجه للتميز في الرعاية الصحية.

ويقدم المركز مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك طب الطيران المتخصص، والصحة المهنية، والرعاية الطبية العامة، وخدمات علم النفس السريري، ويتميز بعيادات مخصصة لمختلف التخصصات، بما في ذلك ضابط المراجعة الطبية (MRO)، ومرفق اختبار المخدرات والكحول، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصحة العقلية، إضافة إلى خدمة المرافقة الطبية أثناء الرحلة، والتي توفر رعاية طبية احترافية للركاب ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء السفر.

يقوم أخصائيو طب الطيران في المركز بإجراء تقييمات طبية أساسية لطاقم الطيران، مما يضمن أعلى معايير السلامة في عمليات شركات الطيران. ويشمل ذلك التقييمات الشاملة لمختلف موظفي الطيران، من الطيارين التجاريين إلى مراقبي الحركة الجوية. توفر خدمة علم النفس السريري في مركز الاتحاد للطيران الطبي التقييم والعلاج لطاقم الطيران وموظفي الاتحاد الأساسيين، إلى جانب المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية والرفاهية لموظفينا.

بالنسبة لضيوف الاتحاد للطيران، يوفر مركز الاتحاد للطيران الطبي خدمات الموافقة الطبية المتخصصة وتقييمات اللياقة البدنية للطيران، مما يضمن السفر الآمن والمريح لجميع الركاب، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية خاصة.

أما بالنسبة للاتحاد للطيران، فيدعم هذا الاعتماد سمعتها في مجال الطيران والرعاية الصحية، مما يزيد من ثقة المرضى ويساعد في جذب المتخصصين الطبيين المهرة، ويتماشى مع التزام الشركة بالتميز في جميع عملياتها، سواء في الجو أو على الأرض.

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