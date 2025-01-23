الرياض: وقع المربع الجديد إحدى شركات الصندوق مذكرة تعاون استراتيجية مع مؤسسة الملك خالد للارتقاء بمبادرات التنمية المستدامة. ووقع المذكرة كل من صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد ، والسيد مايكل دايك، الرئيس التنفيذي للمربع الجديد.

وتسعى هذه المذكرة إلى رفع مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص وغير الربحي، الأمر الذي يثري خبرات مؤسسة الملك خالد في مجالات الاستدامة والتخطيط الحضري. كما تركز على تطوير حلول مبتكرة للتقنيات المستدامة وأفضل ممارسات المباني الخضراء وتعزيز مفهوم المسؤولية البيئية على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب تمكين قدرات الاستدامة في المملكة.

وفي هذا الإطار، ستنطلق مبادرات أساسية مثل: هاكاثون المباني الخضراء ودعم فرص المنح المتخصصة بالاستدامة، إضافة إلى بحث وتطوير ممارسات التطوير الحضري المستدام، وكذلك تطبيق البرامج الموجهة إلى ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار. ومن المرتقب أن يؤسس الطرفان مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات مع المسؤولين المكلفين بتعزيز التواصل الفعال وتوسيع آفاق التعاون.

وتمتد مذكرة التفاهم على مدار 12 شهراً لتؤكد مجدداً الالتزام بتحقيق التقدم في تفعيل الممارسات المستدامة والنهوض بالجهود التعاونية المشتركة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية في تحقيق الاستدامة.

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