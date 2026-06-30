الرياض : وقّعت شركة المراعي مذكرةَ تفاهم مع شركة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية VCM خلال الإعلان الرسمي عن ملتقى الأسواق المالية «سيليكت» – البحر الأحمر 2026، الذي شهد الإطلاق الأول لأرصدة الكربون السعودية، وذلك خلال حفل أُقيم في برج تداول بمدينة الرياض. حيث تهدف هذه المذكرة إلى استكشاف فرص مشاركة المراعي في سوق الكربون الطوعي في المملكة، والانضمام إلى منصة VCM الموثوقة لتبادل أرصدة الكربون، إذ تُسهّل المنصة بيع وشراء وتوريد وتداول أرصدة الكربون الطوعي الصادرة عن جهات إصدار الشهادات المعتمدة، بما يدعم التوجهات الوطنية في التمويل المناخي وخفض الانبعاثات.

وقع المذكرة كل من المهندس أحمد أبو الغيث، نائب الرئيس التنفيذي للجودة والخدمات المساندة في شركة المراعي، والأستاذ فادي سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية. وتنطوي مذكرة التفاهم على عدة محاور للتعاون تشمل فرص استكشاف الانضمام إلى منصة تداول VCM للمشاركة في مزاداتها المستقبلية وبحث فرص التعاون على المدى الطويل. وتمثّل هذه الشراكة فرصة تُمكّن المراعي من الاطلاع على هذا السوق والاستعداد للاستفادة منه مستقبلًا.

ويأتي هذا التعاون في إطار الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية للحياد الصفري، كما تضع شركة المراعي في طليعة المشاركين في سوق الكربون الطوعي في المملكة، وتُمكنها من استكشاف إمكانية توليد أرصدة الكربون المرتبطة بمبادراتها وأعمالها واستكشاف آليات خفض الانبعاثات.

وتُعدّ شركة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية إحدى المبادرات المؤسسية الرائدة التي أُسّست عام 2022م بدعم من صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول، وتختص ببناء وتشغيل سوق طوعي لتداول أرصدة الكربون المعتمدة من جهات إصدار موثوقة. وقد نفّذت الشركة مزادات ناجحة تجاوزت من خلالها 15 مليون طن من أرصدة الكربون منذ تأسيسها.

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