في إطار التزامها الراسخ بتوفير الرعاية الصحية المستدامة لمنسوبيها أعلنت شركة المراعي عن توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإطلاق خدمة "مدّ التأمين الصحي"، والتي تهدف لتمكين منسوبي المراعي من استمرار حصولهم على مزايا التأمين الصحي لمرحلة ما بعد التقاعد.

حيث أكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالمراعي الأستاذ أيمن القير بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تعقدها المراعي، وتنسجم مع رؤيتها لتعزيز الخدمات المقدمة لمنسوبيها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة في جميع مراحل حياتهم المهنية والاجتماعية، حيث تعد المراعي أول شركة بالمملكة تنضم لهذه المبادرة، والتي تحقق فوائد عديدة وطويلة الأمد لمنسوبيها وأسرهم.

وأضاف القير قائلاً، "تتيح خدمة مدّ التأمين الصحي" لمنسوبي المراعي الاستفادة من تغطية صحية مستدامة بتكاليف ميسرة لمرحلة ما بعد التقاعد، حيث تضمن استمرار تغطية الموظفين ضمن وثيقة التأمين الخاصة بالمراعي بتكلفة مناسبة مع إمكانية السداد المرن والميسر بتقسيط مبلغ وثيقة التأمين على 12 شهراً؛ مما يضمن تخفيف العبء المالي لتكاليف العلاج والرعاية الطبية بعد التقاعد. وسيتم تقديم الخدمة وفق آلية تراعي مصلحة كافة الأطراف، حيث يتطلب ذلك قيام المراعي بتأكيد استمرار تضمين المشترك (المتقاعد) في وثيقة التأمين الصحي الخاصة بها، على أن تقوم التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الوثيقة بشكل شهري من منفعة التقاعد."

وتأتي الشراكة مع التأمينات الاجتماعية، استمراراً لنهج المراعي في دعم برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتعتبر المراعي أن الاستثمار في موظفيها يشمل أحد أوجه الاستثمار المجتمعي الذي يُعد ركيزة أساسية في أنشطتها وتجسيداً لالتزامها بدورها المجتمعي الهادف لتحقيق أثر إيجابي في المجتمعات التي تتواجد فيها، كما يساهم تحسين جودة حياة منسوبيها من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية والمنظمات المختلفة داخل المملكة وخارجها.

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