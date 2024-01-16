الرياض، المملكة العربية السعودية: نظمت شركة المراعي، يوم الإثنين مؤتمرها الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن، في مدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أطباء وأخصائي التغذية العلاجية دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

ويعد مؤتمر المراعي الأول للتغذية العلاجية لكبار السن واحدًا من مبادرات الشركة التي تستهدف زيادة التوعية لدى شريحة كبيرة من الأطباء وأخصائي التغذية العلاجية، وإطلاعهم على أحدث الدراسات الطبية في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، قال عبدالله البدر: " لقد آمنت شركة المراعي دائمًا بالدور الحيوي الذي تلعبه التغذية العلاجية في تغيير حياة الناس، ومؤتمر "المراعي الأول حول التغذية العلاجية لكبار السن" هو شهادة على التزامنا الثابت بتعزيز الرعاية الصحية وإثراء حياة الناس، وتعزيز دور الشركة المتنامي في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية 2030.".

وتابع البدر: "إن المراعي استثمرت مليار ريال سعودي في إنشاء مصنع يضم أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات ومركز تطوير المنتجات بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة – وهو المنشأة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج المنتجات التغذية العلاجية وحليب الأطفال، وهذا الاستثمار ليس ماليا فقط؛ إنما هو استثمار في صحة ورفاهية الأجيال القادمة.".

يجدر بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط إذ تمتلك عدد من المصانع الضخمة لإنتاج المواد الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، منها 8 مصنعا في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.

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