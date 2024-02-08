الرياض، المملكة العربية السعودية: فازت شركة المراعي بجائزة أفضل صفقة لسندات الشركات خلال العام 2024 عن صفقة الصكوك الدولية التي أصدرتها في يوليو 2023 بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

حصلت شركة المراعي على الجائزة في حفل توزيع جوائز أسواق رأس المال وESG Finance Arabia، الذي أقيم يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 في مدينة الرياض. وحضر الحفل الفريق الرئيسي لإعداد الصكوك، دانكو ماراس، المدير المالي؛ وإكرام الحق، رئيس الشؤون المالية؛ امتياز شيخ، مساعد أمين الصندوق؛ ومنصور الوتيد مستشار قانوني أول؛ وجوني فلورون، مدير الخزينة، لاستلام الجائزة.

تأسست مجموعة GFC الإعلامية عام 2009 كمؤتمر مالي متخصص يركز على منطقة الشرق الأوسط، ومنصة لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بأسواق السندات والصكوك من خلال التواصل مع المستثمرين والمصرفيين. وتشمل أسواقها أمريكا اللاتينية وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. أقامت جي سي إف ميديا العديد من احتفالات توزيع الجوائز لتكريم التميز في مناطق مختلفة، مثل جوائز أسواق رأس المال وجوائز التمويل البيئي والاجتماعي والحوكمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جوائز السندات والقروض وأسواق رأس المال في أفريقيا، وجوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط. .

يُجدر بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم والأكبر في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وتصل منتجاتها إلى دول الخليج العربي ومصر والأردن عبر أسطول نقل يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

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