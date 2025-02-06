مسقط، سلطنة عُمان: احتفلت المدينة المستدامة – يتي، ، أول مدينة في المنطقة تحقق حيادية الانبعاثات بحلول العام 2040، بوضع حجر الأساس لتشييد فندقها الجديد، مما يمثل إنجازًا بارزًا في مسيرتها نحو إنشاء مجتمع مستدام يدمج بين الحياة والعمل والترفيه، ويعزز رؤية عمان 2040.

حضر المراسم الاحتفالية لإطلاق المشروع عدد من كبار مسؤولي "دايموند ديفيلوبرز" والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الرئيسيين. ويضم الفندق من فئة 4 نجوم، المقرر افتتاحه في عام 2026، غرفاً وأجنحة فخمة يصل عددها إلى 203، بالإضافة إلى غرف يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة. كما سيزخر الفندق بمجموعة من المرافق العصرية مثل المطاعم ونادي اللياقة البدنية ومركز سبا صحي وقاعتين للاجتماعات وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة، رئيس المبيعات والتسويق في المدينة المستدامة – يتي: "سعداءٌ لوضع حجر الأساس لهذا المشروع الهام، الذي يعد جزءً أساسياً من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة المستدامة - يتي وجهةً عالمية المستوى ومركزاً رائداً للحياة المستدامة. ويجسد هذا المشروع التزامنا الثابت بتوفير بنية تحتية تركز على الاستدامة وتقدم أرقى الخدمات لكل من السكان والضيوف، حيث سيجمع هذا الفندق بين الإقامة الفاخرة وتعزيز مفهوم الاستدامة في المدينة من خلال تصميمه المميز وعملياته وخدماته الراقية."

يمزج المشروع بين التصاميم العصرية والموروث الثقافي العماني الغني بأسلوب سلس ومتناغم، وسيقام على مساحة إجمالية تقدر بنو 15,748 متراً مربعاً، مع مساحة مبنية تصل إلى 22,266 متراً مربعاً. كما سيضم ميزات صديقة للبيئة تضمن انسجامه مع محيطه الطبيعي.

يُشكل إنشاء الفندق الجديد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المدينة المستدامة - يتي كوجهة نابضة بالحياة ومستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء. ويسعى المشروع، إلى جانب تقديمه لتجربة ضيافة فاخرة، لدعم قطاع السياحة في سلطنة عُمان، وتوفير فرص عمل متعددة، وتسليط الضوء على ريادة السلطنة في مجال التنمية المستدامة.

تسير المدينة المستدامة - يتي بخطى ثابتة نحو نحو بداية تسليم المشرع بحلول العام 2026، حيث تم بالفعل بيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية. ومع إطلاق هذا المرفق المجتمعي الحيوي الجديد، تنطلق المرحلة التالية من التطوير، حيث ستتمكن المدينة، عند اكتمال المشروع، من استيعاب نحو 10,000 من السكان والزوار، مما يجعلها نموذجاً إقليمياً رائداً للحياة الحضرية المستدامة والصديقة للبيئة.

ستزخر المدينة بمجموعة من المرافق الحديثة، بما في ذلك زراعة حضرية وساحة مركزية تضم مركز تسوق ومدرسة ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مجمع رياضي داخلي. كما ستتيح مجموعة من الأنشطة الترفيهية الخارجية، ومركزًا للفروسية، بالإضافة إلى فندق إضافي.

نبذة عن المدينة المستدامة – يتي:

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على بحر عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات (مجموعة سي القابضة)، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). من المخطط استكمال المشروع بحلول عام 2026، مما يجعله نموذجًا فريدًا للاستدامة والابتكار في المنطقة.

صُممت المدينة المستدامة – يتي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

يمتد مشروع المدينة المستدامة – يتي، الذي يتوقع تسليمه في العام 2026، على مساحة مليون متر مربع، ويتسع لما يزيد عن 10 آلاف نسمة. ويضم وحدات سكنية متنوعة، منها الفلل والتاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة، بما في ذلك منطقة زراعية وساحة مركزية فيها مركز تجاري ومدرسة ودار حضانة ومركز تأهيل لأصحاب الهمم، إلى جانب مجمع رياضي داخلي ونادٍ للفروسية، مع توفر العديد من الأنشطة الترفيهية الخارجية. ويضم المشروع فندقين و132 شقة فندقية فاخرة تحمل علامة "Nikki Beach". بالإضافة لذلك، تحتضن المدينة المستدامة -يتي العديد من المرافق التعليمية والثقافية رفيعة المستوى، لتوفير مساحة خلّاقة للبحث والتطوير في مجال الاستدامة، وبيئة مواتية لتبادل الخبرات والمعارف.

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