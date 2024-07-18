أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت المدينة المستدامة – جزيرة ياس على تصنيف "5 لآلئ"، وهو التقييم الأعلى ضمن نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي وضعه برنامج استدامة، ويمثل ذلك شهادةً على التزام المشروع بتطبيق معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. تم تطوير هذا التصنيف بالشراكة مع شركة الدار العقارية (الدار) وشركة سي القابضة، وهو يضع معايير ريادية جديدة في مجال التنمية المستدامة.

يُعد نظام تقييم المباني الخضراء الذي يمنحه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أعلى تصنيف متاح في إطار نظام تقييم الفلل السكنية بدرجات اللؤلؤ، ويشكل التقييم مؤشراً على التميز في التنمية المستدامة، حيث يراعي التصاميم المتطورة للمباني الموفرة للطاقة، واتباع تدابير الحفاظ على المياه، ودمج المساحات الخضراء والمسارات الصديقة للمشاة، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والتركيز الكبير على تعزيز جودة البيئة ورفاه المجتمع.

سيتم تشغيل منازل المدينة المستدامة - جزيرة ياس بالطاقة الشمسية من الألواح المثبتة على المباني السكنية ومواقف السيارات، ما يوفر على سكان المدينة توفير نحو 50% في فواتير الطاقة. وقد روعي في تصميم المدينة تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، إلى جانب التشجيع على الزراعة المجتمعية في القباب الخضراء والمنطقة الزراعية المركزية الممتدة على طول المدينة، كما تتوافر عربات جولف الكهربائية ودراجات هوائية تعمل بالبطاريات لتحفيز السكان على المشي والتنقل بسهولة وأمان.

سيكون مجتمع المدينة متوافقاً تماماً مع النظام البيئي الأوسع لجزيرة ياس، والذي يوفر للسكان القرب من المساحات الطبيعية الهادئة والمؤسسات التعليمية الرائدة، ووجهات التسوق، والترفيه، والتسلية.

في إطار تعليقه على هذا التكريم؛ قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: "تقدم المدينة المستدامة - جزيرة ياس معياراً لبناء مجتمعات مستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كذلك شهادة على التزامنا وشركائنا بالتنمية المستدامة. ودعماً لهدف شركة الدار الطموح المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، ولا شك في أن المشروع يوفر منهجيةً لمستقبل المدن المستدامة، ويدعم الطلب المتزايد، ويلبي توقعات عملائنا في توفير مشاريع ووجهات معيشة صديقة للبيئة وتمتاز بالوعي الاجتماعي بخصوص الحفاظ على نظافة البيئة لضمان حياة أفضل".

من جانبها، قالت مروة نحلاوي؛ المدير العام لشركة دايموند ديفلوبرز المتخصصة بتصميم وتخطيط المدن المستدامة، والتابعة لشركة سي القابضة: "تصميم المدينة المستدامة يضمن تحقيق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية من خلال تطوير مجتمع متكامل للعيش والعمل والازدهار يركز على تقليل الانبعاثات ويعزز جودة الحياة. ونجاحنا في اعتماد معايير "استدامة" يتوافق مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتطلعة إلى بلوغ حيادية المناخ بحلول العام 2050، كما يؤكد هذا التقدير على التزامنا بالتصاميم المبتكرة والممارسات المستدامة والتي تتماشى مع تطلعات شركة سي القابضة لتعميم مفهوم المدينة المستدامة عالمياً وتوفير نموذج قابل للتكرار للمدن المستقبلية التي تمنح الأولوية للاستدامة ورفاهية المجتمع والقدرة على مجاراة المستقبل".

المشروع حالياً في طور التشييد، ومن المتوقع تسليم الوحدات الأولى في نهاية العام 2025. ويعد هذا المجتمع ثالث مشروع تطويري لعلامة "المدينة المستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد هذا التكريم المرموق والاهتمام البيئي في المشروع على التزام شركة سي القابضة بقيادة الجهود والمبادرات للوصول لمستقبل صافي صفري الانبعاثات من خلال تصميم البنية التحتية والمدن المستدامة والاستثمار فيها وبنائها، وكذلك تحقيق طموح شركة الدار في الوصول إلى حيادية المناخ في انبعاثاتها المباشرة والكربون الناتج عن بناء جميع مشاريعها التطويرية بحلول العام 2050.

نُبذة عن الدار :

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

نُبذة عن "سي القابضة"

"سي القابضة" هي مجموعة قابضة عالمية يقع مقرها الرئيس بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على الاستدامة وتصميم البنى التحتية والمدن المستدامة والاستثمار فيها وبنائها عبر قطاعاتها التشغيلية الثلاثة: SEE Solutions، وSEE Developers، وSEE Engineering.

وانطلاقاً من هدفها المتمثل في قيادة التوجه نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للانبعاثات للعام 2050، تقوم سي القابضة بتطوير مجتمعات شاملة ومستدامة تمنح الأولوية للتعليم والرياضة والرعاية الصحية ورفاه الحياة العامة؛ كونها جميعاً جزءاً من التزامها بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي. وتمتلك الشركة اليوم مشروعات بدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي وأبوظبي والشارقة، إضافةً إلى سلطنة عُمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارتنا موقعنا: [https://seeholding.com/]

للاستفسارات، يرجى التواصل مع:

جويس مراد، مدير العلاقات العامة، سي القابضة

Joyce@diamond-developers.ae

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا