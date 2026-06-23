زار وفد من إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية »روساتوم « برئاسة مديرها العام أليكسي ليخاتشوف موقع محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقوم روساتوم بإنشائها في جمهورية تركيا. وخلال الزيارة، اطّلع ليخاتشوف على سير أعمال التشغيل التجريبي والتجهيزات النهائية في الوحدة الأولى، حيث اكتملت أعمال الإنشاء بالكامل، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة للانتقال إلى مرحلة الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل.

كما زار المدير العام لروساتوم القاعة المركزية لمبنى المفاعل في الوحدة الأولى، حيث تم اطلاعه على نجاح عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل المفاعل، واستكمال أعمال تجميعه. وعقب تحميل القلب الافتراضي للمفاعل، قام المتخصصون بتركيب مجموعة أنابيب الحماية والكتلة العلوية للمفاعل، مستكملين بذلك إحدى أهم المراحل التحضيرية لإجراء الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم: "لقد سجلنا اكتمال أعمال الإنشاء في الوحدة الأولى. وبدأت الليلة الماضية الاختبارات الهيدروليكية الباردة للمفاعل، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة. وبعد ذلك، لن يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل بدء عمليات التشغيل التجريبي. وبناءً على نتائج جميع الأعمال المنفذة، سيتم إجراء الفحوصات الفنية النهائية وإدخال التعديلات اللازمة تمهيداً للمرحلة الأخيرة.

يمكن تشبيه هذه اللحظة الملهمة بالأمتار المائة الأخيرة من سباق ماراثون يمتد لمسافة 42 كيلومتراً. إنها المرحلة النهائية التي تتطلب حشد جميع الإمكانات والجهود. ومن أهم عناصر هذه المرحلة بدء عمل كوادر التشغيل والصيانة. ويضم فريق الوحدة الأولى حالياً 1,930 موظفاً، أكثر من 40% منهم من المواطنين الأتراك. ونحن نفخر بأن العديد من هؤلاء المتخصصين هم من خريجي البرامج التعليمية التي تدعمها روساتوم، والذين يواصلون حالياً تدريبهم العملي على أجهزة المحاكاة المتطورة وفي محطات الطاقة النووية الروسية."

نبذة عن مرحلة الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل

تمثل الاختبارات الباردة والساخنة مرحلة رئيسية ضمن برنامج التشغيل التجريبي والتأكد من جاهزية منشأة المفاعل. فخلال المرحلة الباردة، يجري المتخصصون اختبارات هيدروليكية للتأكد من إحكام ومتانة عناصر منشأة المفاعل، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات غسل وتدوير المياه في الدائرتين الأولى والثانية، وضبط الخصائص الكيميائية للمياه، والتحقق من الخصائص الحرارية والهيدروليكية، ومؤشرات المتانة والاهتزاز والديناميكية الخاصة بمنشأة المفاعل ومعدات الدائرة الأولية، بما يضمن مطابقتها للقيم التصميمية المعتمدة. أما المرحلة الساخنة، فتهدف إلى التأكد من موثوقية المعدات والأنظمة المختلفة في ظروف التشغيل الفعلية. وخلال هذه المرحلة، سيقوم المتخصصون بالتحقق من تشغيل وحدات مضخات الدوران الرئيسية الأربع عند درجات حرارة لا تقل عن 260 درجة مئوية، وإجراء عمليات تمرير البخار عبر خطوط البخار الرئيسية، وتنفيذ اختبارات أنظمة الأمان، والتحقق من أداء أنظمة التحكم والحماية الخاصة بمنشأة المفاعل.

نبذة عن محطة أكويو للطاقة النووية

تُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يتم إنشاؤها في جمهورية تركيا. ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات VVER-1200 الروسية المتطورة من الجيل الثالث المطور (+Gen III).وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل وحدة 1,200 ميجاوات. ويُعد مشروع محطة أكويو أول مشروع في صناعة الطاقة النووية العالمية يتم تنفيذه وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (Build-Own-Operate – BOO).

وتواصل روسيا تطوير التعاون مع مختلف الدول المهتمة بالشراكة في مجال الطاقة النووية السلمية، كما تستمر في تنفيذ مشاريع دولية كبرى، وتشارك مؤسسة روساتوم وشركاتها التابعة بفاعلية في هذه الجهود.

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