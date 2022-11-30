وتأتي هذه الصفقة في أعقاب العديد من صفقات الدماج والاستحواذ التي قامت بها المجموعة هذا العام ، مما يعزز مكانتها الرائدة في المنطقة.

القاهرة وأبوظبي : أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة 60% في «مجموعة عوف»، الشركة المتخصصة في إنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات في مصر، لمجموعة «أغذية»، الشركة الرائدة في مجال الأغذية بدولة الإمارات. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لصالح الطرف البائع مجموعة «أبو عوف» في الصفقة.

وسوف تتيح هذه الصفقة لمجموعة «عوف» تعظيم الاستفادة من التكامل والترابط بين الاستثمارات التابعة لمجموعة «أغذية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفتح افاق جديدة للنمو فضلًا عن الاستمرار في النمو بسوق الأغذية والمشروبات المصري سريع النمو. وفي أعقاب إتمام الصفقة التي تبلغ 4.9 مليار جنيه، سيحتفظ مؤسسو الشركة الثلاث بحصة إجمالية 30%، بينما ستمتلك شركة «تنمية فينتشر كابيتال للاستثمار المباشر» نسبة 10٪ في «مجموعة عوف».

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة لصالح «مجموعة عوف» باعتبارها علامة تجارية رائدة في السوق المصري. وأشار إلى استمرار سعي المستثمرين الدوليين لاقتناص فرص الاستثمار الجذابة في السوق المصري، خاصةً الشركات التي تحظى بإمكانات نمو واعدة محلياً ودولياً، خلال كافة المراحل الاقتصادية. كما أعرب عن سعادته بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في مسيرة النمو الاستثنائية لواحدة من أبرز العلامات التجارية المصرية والمساهمة في تسطير فصل جديد من مسيرة نمو «مجموعة عوف» ، ومواصلة جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية لاغتنام الفرص الاستثمارية في مصر.

ويتمتع قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بفرص استثمار واعدة بفضل وجود قاعدة كبيرة من المستهلكين وفرص النمو الهائلة، مما يعزز من جاذبية العلامات التجارية المصرية من بينها «مجموعة عوف» أمام المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تحقيق عائدات استثمارية عالية ومستدامة.

تأسست «مجموعة عوف» في عام 2010، وهي علامة تجارية رائدة تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها القهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من المنافذ لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ بيع في أنحاء الجمهورية – بالإضافة إلى شبكة هائلة للتوزيع تتضمن أكثر من 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت «مجموعة عوف» بأعمالها التشغيلية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 4 منافذ جديدة في دبي.

جدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة يعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس في مجال الدمج والاستحواذ بشكل عام والقطاع الاستهلاكي بشكل خاص ، حيث نجحت في إتمام خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات في هذا القطاع بالمنطقة، من بينها صفقة استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على كل من شركة «أطياب» المصرية لللحوم المُصنعة، و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية، والاستحواذ على مجموعة "BMB" الإماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية. وتأتي الصفقة أيضًا في أعقاب قيام المجموعة بإتمام سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ متضمنة مستثمرين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عام 2022، من بينها صفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» الإماراتية على حصص في شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» المصريتين بقيمة 140 مليون دولار واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة «بي تك».

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg