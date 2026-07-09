هونغ كونغ، وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وهو أول برنامج دولي معتمد لإصدار أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، اليوم، مذكرة تفاهم رباعية الأطراف مع كل من شركة ووهان لإدارة إدماج الكربون المحدودة (Tanpuhui)، وشركة سي جي إس إنترناشيونال القابضة المحدودة (CGI)، وهيئة هونغ كونغ لسجلات وخدمات الكربون المحدودة (HKCRSB)، وذلك خلال فعاليات "قمة آسيا للمناخ" التي تنظمها الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات (IETA) في الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

وقد استضافت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للمرة الأولى، الحدث وهو أبرز منتدى آسيوي لأسواق الكربون وسياسات المناخ، مما وفر منصة مناسبة لتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال أسواق الكربون عالية النزاهة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية؛ والسيد ليو شو، رئيس مجلس إدارة شركة ووهان لإدارة إدماج الكربون المحدودة؛ والسيد فان مينفي، رئيس مجلس إدارة شركة سي جي إس إنترناشيونال القابضة المحدودة؛ والسيد أسد سلطان، الرئيس التنفيذي لهيئة هونغ كونغ لسجلات وخدمات الكربون المحدودة.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون يهدف إلى دعم العمل المشترك العابر للحدود في مجال منهجيات خفض الانبعاثات الطوعية، وتنسيق السجلات، وتسجيل أرصدة الكربون، وتيسير التمويل الكربوني. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإمكانية التتبع، والتوافق مع الأهداف المناخية الدولية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى منع الازدواجية في احتساب الانبعاثات عبر أنظمة السجلات المشاركة.

وفي معرض حديثه عن أهمية مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر: "مع تطور أسواق الكربون وانتقالها من مرحلة الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي، بات بناء الثقة العابرة للحدود أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتمثل مذكرة التفاهم الرباعية هذه خطوة ملموسة على طريق تعزيز التعاون بين معايير الكربون الدولية، وأنظمة التنفيذ المحلية، وأنظمة السجلات، ومنصات تيسير التمويل الكربوني. ومن خلال دعم تطوير منهجيات عالية النزاهة للعمل المناخي الحضري، وتنسيق السجلات، والتبادل الشفاف للبيانات، نسعى إلى تعزيز مصداقية وشفافية ونزاهة المشاركة في سوق الكربون، انطلاقا من مقاطعة هوبي، والمساهمة في تعزيز العمل المناخي على نطاق أوسع في آسيا دعمًا لاتفاق باريس للمناخ".

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستتعاون الأطراف الأربعة في اعتماد وتطوير منهجيات كربونية عالية النزاهة، على أن تشكل المنهجيات المعتمدة من المجلس العالمي للبصمة الكربونية المعيار المرجعي الدولي لهذا التعاون. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير منهجيات مخصصة لتعزيز العمل المناخي في البيئات الحضرية، بدءًا من مقاطعة هوبي، ثم التوسع لاحقًا إلى مختلف أنحاء الصين، وذلك وفقًا للإجراءات والموافقات التنظيمية المعمول بها.

كما تدعم الاتفاقية تطوير منهجيات قابلة للتطبيق محليًا من خلال عمليات المراجعة والاعتماد ذات الصلة، مع تمكين التعاون في تسجيل المشاريع، وتشغيل السجلات، وتبادل معلومات المشاريع غير السرية.

وتنص مذكرة التفاهم كذلك على إنشاء لجنة منهجيات عابرة للحدود تتولى مراجعة المنهجيات، ورفع التوصيات بشأنها، ونشر المنهجيات المعتمدة بصورة دورية. وتهدف هذه الآلية إلى دعم تطوير منهجيات عالية النزاهة، وتعزيز قابليتها للتطبيق محليًا، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في أسواق الكربون الطوعية وأسواق الامتثال.

وكجزء من إطار التعاون، سيتم تسجيل أرصدة الكربون الناتجة عن المشاريع المنفذة في مدينة ووهان من خلال نظام سجل ووهان لإدماج الكربون، وفقًا للوائح المحلية المعمول بها، في حين ستعمل هيئة هونغ كونغ لسجل وخدمات الكربون (HKCRSB) كمنصة للسجل وتسهيل تمويل الكربون.

كما يدعم الإطار تبادل البيانات الوصفية غير السرية للمشاريع، وحالة إصدار الأرصدة الكربونية، وسجلات الإلغاء، بما يعزز الشفافية ويساعد على تجنب الازدواجية في احتساب خفض الانبعاثات.

وفي مرحلة تالية، ستستكشف الأطراف قنوات تبادل البيانات والمنهجيات العابرة للحدود بين البنية التحتية لأسواق الكربون (CMI) التابعة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية ونظام سجل ووهان لإدماج الكربون. وقد يشمل ذلك إتاحة البيانات الوصفية للمشاريع، ومزامنة حالة التسجيل، وتبادل سجلات الإلغاء، بما يعزز إمكانية التتبع، والشفافية، والظهور الدولي لنتائج خفض الانبعاثات المسجلة ضمن نظام ووهان لإدماج الكربون.

كما تدعم مذكرة التفاهم استكشاف مسارات مستقبلية مرتبطة بالمادة 6.2 من اتفاق باريس، بما في ذلك إمكانية نقل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs) باستخدام البنية التحتية لأسواق الكربون التابعة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية وحلول السجلات الوطنية، وذلك وفقاً للسياسات الوطنية المعمول بها، والمتطلبات التنظيمية، والاتفاقيات المستقبلية.

يشار إلى أن مناقشات قمة آسيا للمناخ 2026 المنعقدة حاليا بهونغ كونغ، ستركز على صياغة المرحلة القادمة لأسواق الكربون في آسيا، ودفع الاستثمار والنمو المستدام من خلال الحلول القائمة على السوق عبر محاور أبرزها: آلية تعديل حدود الكربون(CBAM) : فهم الآثار التجارية المترتبة على هذه الآلية بالنسبة للاقتصادات الآسيوية. وخطة التعويض وخفض الكربون للطيران الدولي: (CORSIA) دعم جهود إزالة الكربون في قطاع الطيران والتزامات المناخ العالمية. والمادة السادسة من اتفاق باريس: تمكين تكامل الأسواق والتعاون عبر الحدود. والتمويل الأخضر والاستدامة: مناقشة تسعير الكربون، الضرائب، وأسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة. والبنية التحتية الرقمية: الاستفادة من تقنيات التحقق والرصد المتقدمة لدعم أسواق شفافة وفعالة.

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عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC):

يُعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية برنامجًا دوليًا معتمدًا بموجب خطة التعويض وخفض الكربون للطيران الدولي (CORSIA) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، كما أنه مؤهل بموجب مبادئ الكربون الأساسية CCP التابعة لمجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي (ICVCM)، ويصدر المجلس أرصدة كربونية طوعية وأخرى خاصة بأسواق الامتثال تتمتع بدرجة عالية من النزاهة للمشاريع المؤهلة التي تحقق خفض انبعاثات غازات الدفيئة أو تجنبها أو إزالتها في جميع أنحاء العالم.

كما يدعم المجلس برنامج ASCENT المدعوم من البنك الدولي عبر بوابة برنامج الكربون ASCENT، وهي منصة تعتمد على القياس والإبلاغ والتحقق الرقمي (dMRV). ويتخذ المجلس من الدوحة مقرًا له، حيث يدعم الحكومات الوطنية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، ويسهل تداول نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs) بموجب اتفاق باريس، كما يوفر حلول بنية أسواق الكربون القابلة للتشغيل البيني لدعم تنفيذ المادة السادسة من الاتفاق.

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