الشراكة تشمل عددًا من الحقوق على أرض الملعب والبث والقنوات الرقمية، وتنطلق مع بطولة جائزة المجلس الدولي للكريكيت للرجال يوم 19 فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المجلس الدولي للكريكيت اليوم عن شراكةٍ رئيسية يمنح بموجبها شركة شوبا العقارية، المطوّر العالمي الرائد للعقارات الفاخرة لقب الشريك العالمي لمباريات المجلس الدولي للكريكيت للرجال.

ومع الاهتمام الكبير الذي توليه شوبا العقارية لأدق التفاصيل، تسلّط الشراكة الضوء على فرص التعاون المهمة للاحتفال بلحظات الحماس المميّزة التي تشتهر بها بطولات ومباريات المجلس الدولي للكريكيت. وترسّخ الشراكة مكانة شوبا العقارية كشركةٍ عالمية رائدة في مجال التطوير العقاري، وتعكس التزام الجانبين بتحقيق التميّز والدقة والتأثير الإيجابي على المستوى العالمي.

وتغطي الشراكة نطاقًا واسعًا يشمل حضور العناصر المرئية للعلامة على أرض الملعب، إلى جانب قنوات البث والقنوات الرقمية. وستتعاون شوبا العقارية مع المجلس الدولي للكريكيت لتطوير محتوىً حصري يحتفي بمفهوم "فن التفاصيل" والتي تحاكيها اللحظات المميّزة لدقة ومهارات اللعب التي يشتهر بها نخبة لاعبي الكريكيت.

كما وتحتفي الشراكة بمنهجية عمل شوبا العقارية التي تهتم بأدق التفاصيل في تصميم وتطوير العقارات الفاخرة، علاوةً على لمسات العلامة في حُسن الضيافة، حيث ستوفّر العلامة لضيوفها تجارب مميّزة لحضور منافسات الكريكيت الحماسية، بدايةً مع انطلاق بطولة جائزة المجلس الدولي للكركيت 2025، والتي تتنافس خلالها ثمانية من أفضل فرق الكريكيت في العالم للظفر بالجائزة وارتداء المعاطف البيضاء التي تشتهر بها. وستنطلق مباريات البطولة التي تتوزّع بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة يوم 19 فبراير.

وفي إطار تعليقه على إبرام الشراكة، قال جاي شاه، رئيس المجلس الدولي للكريكيت: "يسرنا الترحيب بانضمام شوبا العقارية كشريكٍ عالمي ضمن برنامج الشريك التجاري للمجلس، حيث ستغطي شراكتنا هذه بعض أهم المباريات على أجندة الكريكيت العالمية. وتتميّز هذه الشراكة بكونها تجمع ما بين علامتين رائدتين تتشاركان التزامًا راسخًا بقيم التميّز والشغف بالتفاصيل. ومع تبقي أيامٍ قليلة على انطلاق بطولة جائزة المجلس الدولي للكريكيت للرجال، نتطلع للأثر الإيجابي لهذا التعاون في الارتقاء بالإرث الطويل والحضور الكبير لمنافسات المجلس الدولي للكريكيت على المستوى العالمي".

من جانبه، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "نسجل بشراكتنا مع المجلس الدولي للكريكيت خطوةً جديدة في رحلة شوبا العقارية العالمية، إذ تعكس التزامنا المشترك بتقديم تجارب مميّزة لجمهور عالمي يعشق التميّز، فيما تعزّز في ذات الوقت حضور علامتنا على المستوى العالمي".

وأضاف رافي مينون: "تؤكد هذه الشراكة على سعينا الدائم لتحقيق التميّز، حيث تضع اسم شوبا العقارية إلى جانب أحد أهم الأسماء في المشهد الرياضي العالمي. وستساعدنا هذه الشراكة في دعم تأثيرنا العالمي عبر تمكيننا من الوصول لملايين المشجعين الشغوفين حول العالم".

وسيلمس المشجعون حول العالم تجارب جديدة كليًا بفضل الشراكة بين المجلس الدولي للكريكيت وشوبا العقارية، خاصةً في فن الدقة والتميّز على أرض الملعب وخارجه.

حول المجلس الدولي للكريكيت

يعد المجلس الدولي للكريكيت الهيئة العالمية المسؤولة عن تنظيم رياضة الكريكيت. ويمثل المجلس 108 دول أعضاء، حيث يدير ويشرف على اللعبة، ويتولى مسؤولية تنظيم البطولات الدولية الكبرى بما في ذلك نهائي بطولة الاختبار العالمية للمجلس الدولي للكريكيت، وكأس العالم للكريكيت للرجال والسيدات، وبطولات تي 20 العالمية، وكأس الأبطال، بالإضافة إلى جميع الفعاليات التأهيلية ذات الصلة.

يشرف المجلس على مدوّنة قواعد السلوك الخاصة به، التي تحدد المعايير المهنية والانضباطية لرياضة الكريكيت الدولية، مثل شروط اللعب، ومراجعات الرمي، وغيرها من اللوائح التابعة للمجلس الدولي للكريكيت. أما قوانين اللعبة، فهي تحت إشراف نادي ماريليبون للكريكيت.

كما يعين المجلس الحكام والمراقبين الذين يشرفون على جميع مباريات الاختبار المعتمدة، والمباريات الدولية لليوم الواحد، وبطولات تي 20 العالمية. ومن خلال وحدة النزاهة، يقوم المجلس بتنسيق الإجراءات لمكافحة الفساد وتلاعب المباريات.

تعمل إدارة التطوير في المجلس مع الأعضاء الشركاء لتحسين جودة رياضة الكريكيت على المستوى الدولي، وبناء أنظمة رياضية أفضل، وتشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة الكريكيت، وتنمية حضورها عالميًا.

حول شوبا العقارية

شوبا العقارية شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية. وتمزج الجزيرة بين الراحة والحداثة والعيش الهادئ، ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولًا خاصًا إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية. وتمزج الجزيرة بين الراحة والحداثة والعيش الهادئ، ويقدم أحياء سكنية تتيح لقاطنيها وصولًا خاصًا إلى الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أشجار المانغروف الخضراء والأعشاب البحرية والشواطئ الساحرة.

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