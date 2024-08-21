الدمام - استمراراً للعلاقة المثمرة التي جمعت بين شركة المجدوعي للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات هيونداي في المنطقة الشرقية والشمالية، والشركة الوطنية للتربية والتعليم، قامت المجدوعي بتسليم 20 حافلة جديدة لعام 2024. يأتي هذا التسليم استمراراً للشراكة التي بدأت العام الماضي، حيث تم تسليم 20 حافلة أخرى في عام 2023

وأكد المهندس شريف الجوهري، المدير التنفيذي لشركة المجدوعي هيونداي "تهدف هذه الشراكة إلى توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للطلاب في إطار استعدادات الشركة الوطنية للتربية والتعليم للعام الدراسي الجديد".

وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة الوطنية على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للطلاب، من خلال الاعتماد على أسطول حديث من حافلات هيونداي المجهزة بأحدث وسائل الأمان.

تُعد الشركة الوطنية للتربية والتعليم إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التعليم، حيث تأسست في عام 1378هـ / 1958م باسم "مدارس التربية النموذجية"، واستمرت في تطوير خدماتها التعليمية حتى أصبحت أول شركة مساهمة مغلقة في القطاع التعليمي تحت مسمى "الشركة الوطنية للتربية والتعليم" في عام 1423هـ / 2002م.

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