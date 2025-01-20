المدينة المنورة - استمرارًا لجهودها الرامية إلى تعزيز حضور علامتي بيجو وسيتروين وتوفير خدمات عالية الجودة وقطع الغيار الأصلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامتي بيجو وسيتروين في المملكة، عن توسع عملياتها في المدينة المنورة عبر شراكة استراتيجية مع شركة سفنزالتجارية للسيارات. تأتي هذه الشراكة ضمن خطة التوسع الشاملة التي تعتمدها المجدوعي لتعزيز انتشارها في مختلف مناطق المملكة.

بصفتها الوكيل المعتمد لعلامتي بيجو وسيتروين، تغطي شركة المجدوعي شبكة واسعة من الفروع والمراكز المتقدمة في المدن الحيوية بالمملكة، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل المبيعات، الصيانة، وقطع الغيار الأصلية، مما يضمن توفير تجربة متميزة للعملاء.

يقع فرع شركة سفنز التجارية للسيارات الجديد في المدينة المنورة على طريق المطار النازل. هذا الفرع هو أحد ثلاثة فروع رئيسية للشركة، حيث تمتد خدماتنا أيضًا في الرياض وجدة. يضم الفرع صالة عرض حديثة تحتوي على مجموعة متنوعة من سيارات بيجو وسيتروين، صالة مخصصة لتسليم السيارات، وقسمًا خاصًا لبيع قطع الغيار الأصلية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال المدير التنفيذي لشركة المجدوعي بيجو وسيتروين الاستاذ محمد حسن "إن هذا التوسع يعكس التزامنا المستمر بالتواصل مع عملائنا في مختلف مناطق المملكة. شراكتنا مع شركة سيفينز التجارية تأتي كخطوة استراتيجية ضمن خطتنا لتعزيز حضورنا في السوق السعودي وتلبية الطلب المتزايد على سيارات بيجو وسيتروين، التي تحظى بإقبال كبير من العملاء في المملكة. نحن عازمون على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة تعكس قيم الابتكار والجودة التي تمثلها علامتنا التجارية."

وأضاف: "عبر هذه الشراكة، نؤكد حرصنا على تقديم أعلى مستويات الخدمة والصيانة لعملائنا في منطقة المدينة المنورة، مع التركيز على تزويدهم بالدعم الكامل وضمان حصولهم على خدمات استثنائية تلبي توقعاتهم وتعزز ولاءهم لعلامتي بيجو وسيتروين."

من جانبه، أعرب من شركة سفنز التجارية للسيارات عن اعتزازه بهذا التعاون قائلًا” إن شراكتنا مع شركة المجدوعي للسيارات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا الطموحة كأحد أكبر موزعي السيارات في المملكة. نحن حريصون بتقديم خدمات متكاملة تشمل المبيعات والصيانة وقطع الغيار الأصلية لعملاء بيجو وسيتروين في المدينة المنورة، ونسعى لأن نكون الشريك الموثوق لهم في كل ما يتعلق بسياراتهم."

هذا التوسع يمثل فصلًا جديدًا في رحلة نجاح شركة المجدوعي بيجو وسيتروين، ويعكس التزامها المستمر بتقديم الأفضل لعملائها وتعزيز حضورها في السوق السعودي المتنامي.

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