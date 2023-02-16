دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2023 – أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، و تديره شركة المال كابيتال (ش.م.خ) التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، عن استحواذه على الأصول العقارية لمدرسة "ويس جرين الدولية" من شركة البطحاء العقارية، إحدى الشركات التابعة لـ "مجموعة البطحاء للعقارات" في إمارة الشارقة، مقابل 265 مليون درهم إماراتي. تتضمن مدرسة "ويس جرين الدولية"، حرمين تعليميين، الحرم الرئيسي في منطقة مويلح، والحرم الثاني في القرائن. ولقد انضمت هذه المدرسة، إلى مجموعة جيمس للتعليم، التي قامت باستئجارها وتشغيلها. وتُعتبر المدرسة التي تعتمد المنهج البريطاني، واحدة من المدارس المتميزة في الشارقة، ويبلغ عدد طلابها الحاليين 3500 طالب. وفي العام 2017، قامت مجموعة جيمس للتعليم (من خلال مدرسة "ويس جرين الدولية") بتوقيع إتفاقية إيجار طويلة الأمد على مدى 30 سنة، وستواصل المجموعة مهامها باعتبارها المستأجر والمشغل للمدرسة بموجب عقد الإيجار الحالي. ويُشكل الحرمان التابعان لمدرسة "ويس جرين الدولية"، جزءاً من شركة البطحاء العقارية، حيث يمتد حرم مويلح على مساحة إجمالية تبلغ 1,065,626 قدم مربع، فيما تصل مساحة حرم القرائن 308,106 قدم مربع.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ناصر النابلسي:" يواصل صندوق المال كابيتال ريت في تنفيذ استراتيجيته الواضحة المعالم، للاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة، بما يتماشى مع مهمة الاستثمار الخاصة به مع التركيز بشكلٍ كبير على التعليم والرعاية الصحية. ويُشكل إتمام وإنجاز عملية الإستحواذ على مدرسة "ويس جرين الدولية" بنجاح، خطوة بارزة في مسيرة الصندوق، التي من شأنها أن تعزز تواجده ومكانته في قطاع التعليم من صفوف الحضانة حتى الصف الثاني عشر في إمارة الشارقة. ولقد جرى إتمام هذه الصفقة، وفق هيكلية واضحة ومحددة، من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المالية المحددة من قبل الصندوق، لمالكي الوحدات التابعة لها طوال فترة الإيجار. ويُشكل هذا الاستحواذ، في ظل الجهود والتوجهات نحو تعزيز قطاع التعليم، الذي يجتذب اهتماماً كبيراً في المشهد الاستثماري العام، خطوة إيجابية في توزيع الموارد، الأمر الذي يتناغم مع مهمة صندوق المال كابيتال ريت".

من جهته قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جيمس للتعليم، التي تملك وتشغّل مدرسة جيمس ويس جرين، زافار راجا: " تتمتع مدرسة جيمس ويس جرين في الشارقة، بسجلٍ حافل وراسخ من النجاحات والتميّز، وسنواصل مهامنا الإدارية والتشغيلية في حرم المدرسة نفسه، كجزء من شبكة المدارس التابعة لمجموعة جيمس للتعليم. ونتطلع إلى إرساء علاقة عمل طويلة الامدومثمرة مع صندوق المال كابيتال ريت، بصفته المالك الجديد للمدرسة، ومواصلة الجهود لنمو وتطور المدارس وتحقيقها المزيد من النجاحات".

صندوق المال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق، مدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة المال كابيتال، التي تأسست عام 2005 كشركة استشارية رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، وهي تابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) ، وتنظم عملها هيئة الأوراق المالية والسلع. ويعمل فريق الاستثمارات في المال كابيتال، جاهدين لضمان أعلى المعايير والدقة والمثابرة في عمليات التنفيذ، وذلك في إطار مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين وأصحاب المصلحة.

وتتميز مجموعة "جيمس للتعليم"، التي تأسست في عام 1959، كشركة إماراتية محلية، بسجل حافل، في توفير تعليم عالي الجودة عبر مناهج تعليمية متعددة لتلبية احتياجات السكان. وتضم المجموعة، أكثر من 44 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة وقطر، وتوفر التعليم المدرسي لأكثر من 119,000 ألف طالب في إجمالي 175 دولة. هذا إلى جانب المدارس التابعة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومصر وأوروبا وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية. وحققت مجموعة "جيمس للتعليم"، النمو لتصبح أكبر مزود للتعليم الخاص من صفوف الحضانة حتى الصف الثاني عشر، على مستوى العالم، حيث تتولى إدارة مدارس دولية مستقلة رائدة، وتقدم مناهج تعليمية متنوعة للطلاب تشمل المناهج الأميركية والهندية والبريطانية للطلاب.

تأسست مدرسة ويس جرين الدولية في عام 1991 في إمارة الشارقة، تحت مظلة وقيادة الشيخ أحمد محمد سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة البطحاء العقارية، ونجحت في تحقيق النمو والتطور، لتصبح مؤسسة للتميّز الأكاديمي في الإمارة.

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