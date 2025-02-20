أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعلن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCT&H) عن التوسع الاستراتيجي لمحفظتها في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال إضافة أربعة فنادق عالمية المستوى. وتُعزز هذه الخطوة مكانة المؤسسة كشركة رائدة في قطاع الضيافة الفاخرة محليًا ودوليًا، مؤكدة التزامها بتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

تشمل العقارات الجديدة اثنين من أبرز المنتجعات الفاخرة في أبوظبي "منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات " الفاخر و"منتجع وسبا الوثبة" وهو منتجع صحراوي ونادي صحي من "الكشري كوليكشن"، أبوظبي، و"منتجع شيفال بالن راندلي" الفائق الفخامة في جزر المالديف و"منتجع شيفال بالن سيشيل" الذي تم افتتاحه مؤخرا. بفضل هذه الإضافات، توسّع نطاق فنادق المؤسسة ليصل إلى طاقة استيعابية تقارب 1,500 غرفة، مما يعزز حضورها في قطاع الضيافة الفاخرة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق: "تمثل إضافة هذه الأصول الفندقية المرموقة محطة تحول رئيسية في مسيرة المؤسسة، مما يعزز مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق الضيافة الفاخرة عالميًا. توسع محفظتنا يُتيح لنا تقديم تجارب ضيافة لا تُضاهى، مع تعزيز سمعة أبوظبي كوجهة سياحية راقية."

تمت هذه الصفقة الاستراتيجية من خلال شراكة مع شركة ألفا ظبي القابضة، والتي استحوذت على حصة مسيطرة بنسبة 73.73٪ في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق. ويعزز هذا الاستثمار قدرة المؤسسة على الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع الضيافة الفاخرة، ويدعم التزام ألفا ظبي بتحقيق نمو استراتيجي في الأسواق ذات الإمكانات العالية.

مع سجل حافل بالتميز في إدارة الفنادق وتشغيلها، تواصل المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق دورها المحوري في دعم قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي. وتُكمل الأصول الفندقية الجديدة محفظة المؤسسة الحالية التي تشمل فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي، منتجع دانات العين، منتجع دانات جبل الظنة، وفندق شاطئ الظفرة، والتي تتميز جميعها بطابعها الفريد وخدماتها المتميزة وتجسيدها للضيافة العربية الأصيلة.

ويأتي هذا التوسع في إطار الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة لتعزيز عروض الضيافة الفاخرة والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي. ومع استمرار قطاع الضيافة في كونه محركًا رئيسيًا للنمو، تتمتع المؤسسة بوضع مثالي للاستفادة من الطلب المتزايد على التجارب الفاخرة محليًا وعالميًا.

بفضل أسسها القوية ومحفظتها المتنامية، تتطلع المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى تقديم تجارب ضيافة استثنائية تُرسي معايير جديدة في القطاع.

عن المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCT&H):

تأسست المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في عام 1996 وتتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها، وتعد واحدة من المؤسسات الرائدة المكرّسة للارتقاء بقطاعات الضيافة والسياحة وإدارة الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها شركة مدرجة في السوق المالي، تلعب المؤسسة دورًا محوريًا في تعزيز نمو وتنوّع قطاع السياحة في أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة لأن تصبح وجهة عالمية رائدة للسياحة الترفيهية والأعمال والثقافية.

تتميز المؤسسة بمحفظة متنوعة تشمل إدارة الفنادق، وخدمات التموين، ومبيعات التجزئة، وخدمات الضيافة. وتشتهر بإدارة مجموعة من الفنادق والمنتجعات المرموقة، بما في ذلك العلامة الفاخرة "فنادق ومنتجعات دانات". تعمل المؤسسة وانطلاقًا من التزامها بالتميّز، تقدم المؤسسة تجارب ضيافة استثنائية، تجمع بين الابتكار في فنون المأكولات والمرافق العصرية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية.

إلى جانب عملياتها في قطاع الفنادق، تقدم المؤسسة خدمات تموين واسعة النطاق وتدعم صناعة السياحة من خلال شراكات استراتيجية واستثمارات مدروسة، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كقائد عالمي في مجال الضيافة. وتعتمد المؤسسة في نجاحها على التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة وتقديم خدمات بمعايير عالمية، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأمد لشركائها وأصحاب المصلحة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ncth.com.

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