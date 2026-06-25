باكو، أذربيجان – وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مذكرة تفاهم مع بنك هوتشو المحدود (Bank of Huzhou Co., Ltd.) (BoH)، بهدف تعزيز التعاون في دعم تدفقات التجارة والاستثمار عبر الدول الأعضاء في المؤسسة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026، المنعقدة في باكو، جمهورية أذربيجان، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً لتعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود، من خلال الجمع بين خبرة المؤسسة في حلول التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية، والقدرات المصرفية لبنك هوتشو وشبكة عملائه. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل المؤسستان معاً على تحديد فرص الأعمال وتطويرها، ودعم معاملات تمويل التجارة، وتوفير حلول ملائمة لتخفيف المخاطر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح كيانات القطاعين العام والخاص المستوفية لمعايير الأهلية المعتمدة لدى المؤسسة.

وتعليقاً على التوقيع، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "تعكس شراكتنا مع بنك هوتشو التزام المؤسسة ببناء تحالفات قوية مع المؤسسات المالية القادرة على توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين الصين ودولنا الأعضاء. ومن خلال الجمع بين القدرات المصرفية لبنك هوتشو ومجموعة حلول المؤسسة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتخفيف المخاطر، نسعى إلى دعم الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة، وتعبئة التمويل، واغتنام الفرص بثقة أكبر». وأضاف: «توفر مذكرة التفاهم هذه منصة عملية لتعزيز التعاون عبر الحدود، وتقوية الترابط المالي، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة عبر الأسواق الأعضاء".

ومن خلال هذه الشراكة غير الحصرية، ستركز المؤسسة وبنك هوتشو على التسويق المشترك واستقطاب الفرص، وتقديم الدعم الاستشاري، وتسهيل التمويل المدعوم بحلول التأمين التي توفرها المؤسسة لصالح عملاء بنك هوتشو من الشركات.

كما تتيح مذكرة التفاهم المجال لاستكشاف مبادرات مبتكرة، بما في ذلك المنصات المحتملة المدعومة بتقنيات التأمين (InsurTech)، بهدف توسيع الوصول إلى فرص التجارة والاستثمار، وتعزيز جودة تقديم الخدمات، وتقوية الروابط الاقتصادية بين الصين والأسواق الرئيسية الأخرى والدول الأعضاء في المؤسسة، دعماً للتنمية المستدامة وبما يتماشى مع معايير الأهلية المعتمدة لدى المؤسسة."

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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